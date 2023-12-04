Как вырастить успешного и счастливого ребенка: секреты шведского воспитания

Шведы воспитывают своих детей сильными, уверенными и счастливыми. Этому методу уже более 164 лет и вращается он вокруг понятия «жизнь под открытым небом». Идея этого метода состоит в познании ребенком природы и окружающей среды. Рассказываем, как вырастить своего ребенка сильным и счастливым, со ссылкой на издание Timesofindia.

Как вырастить успешного и счастливого ребенка: шведский метод воспитания

Как пишет издание, шведская система воспитания детей опирается на определенный круг идей, чтобы вырастить умных, счастливых, успешных и целеустремленных детей.

Очень много времени и внимания уделяется прогулкам на открытом воздухе. Шведские родители обязательно планируют время прогулок, чтобы ребенок получен максимальную пользу от них. В Швеции утренние и вечерние прогулки для детей – обязательный ритуал. Поскольку есть много факторов, таких как гаджеты и телевизоры, которые отнимают большое количество времени у детей. Поэтому родители приучают своих ребятишек больше играть на природе.

«Главным правилом такого метода является то, что родители должны использовать в воспитании все, что предлагает жизнь и природа, и без чрезмерных усилий», — пояснила Линда Эйкесон Макгурк, автор книг «Жизнь под открытым небом» и «Нет такого понятия, как плохая погода».

Автор отмечает, что нужно поощрять каждого ребенка ценить окружающий мир – птиц, бабочек, листьев, дерева и животных. Даже когда плохая погода, это совсем не повод для того, чтобы оставаться дома. Следует просто теплее одеваться и обязательно идти прогуляться. Поэтому шведские родители всегда выводят своих детей на прогулки во время дождя, надев на них дождевики и прихватив зонтики.

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