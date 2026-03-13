Как вырастить вкусную свеклу: советы для богатого урожая

Свекла

Реклама

Свекла — одна из тех овощей, которая не нуждается в особом уходе и может расти даже на менее плодородных землях. Корнеплоды богаты витаминами и часто используются в разных блюдах, от борщей до салатов.

Однако иногда овощ может разочаровать своими результатами — мягкие, твердые или с низким содержанием сахара.

Когда сажать свеклу

Свекла любит прохладу, поэтому ее лучше сажать весной или в конце лета. Сразу после стабильного потепления (от +7 до +10 ° C) можно высевать семена в землю, а для осеннего урожая — в июле-августе.

Реклама

Полезные советы

Не сажайте свеклу на одном месте несколько лет подряд. Хорошо растет после картофеля, лука, моркови, капусты. Плохо — после шпината и мангольда из-за общих вредителей.

Чтобы свекла не мешала друг другу, ее следует прореживать, удаляя лишнюю лестницу после появления первого настоящего листа. Это также позволит растениям лучше развиваться.

Свекла любит умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала, поэтому в сухую погоду поливайте грядки раз в три дня. После полива хорошо разрыхлить почву, чтобы избежать образования корки.

Собранную свеклу храните в сухую погоду, обрезав ботву до 1-2 см и храните в прохладном месте.

Раньше мы писали, как сварить свеклу в микроволновке за 10 минут. Больше об этом читаете в новости.