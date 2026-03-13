ТСН в социальных сетях

Как вырастить вкусную свеклу: советы для богатого урожая

Чтобы получить сладкую свеклу, важно соблюдать несколько основных правил.

Свекла

Свекла — одна из тех овощей, которая не нуждается в особом уходе и может расти даже на менее плодородных землях. Корнеплоды богаты витаминами и часто используются в разных блюдах, от борщей до салатов.

Однако иногда овощ может разочаровать своими результатами — мягкие, твердые или с низким содержанием сахара.

Когда сажать свеклу

Свекла любит прохладу, поэтому ее лучше сажать весной или в конце лета. Сразу после стабильного потепления (от +7 до +10 ° C) можно высевать семена в землю, а для осеннего урожая — в июле-августе.

Полезные советы

  • Не сажайте свеклу на одном месте несколько лет подряд. Хорошо растет после картофеля, лука, моркови, капусты. Плохо — после шпината и мангольда из-за общих вредителей.

  • Чтобы свекла не мешала друг другу, ее следует прореживать, удаляя лишнюю лестницу после появления первого настоящего листа. Это также позволит растениям лучше развиваться.

  • Свекла любит умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала, поэтому в сухую погоду поливайте грядки раз в три дня. После полива хорошо разрыхлить почву, чтобы избежать образования корки.

  • Собранную свеклу храните в сухую погоду, обрезав ботву до 1-2 см и храните в прохладном месте.

Раньше мы писали, как сварить свеклу в микроволновке за 10 минут. Больше об этом читаете в новости.

