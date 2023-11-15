Как вырастить зеленый лук на подоконнике: таким способом вы получите вдвое больше зеленого пера

Какая же ароматная, сочная и вкусная именно та зелень, которая выращена на своем участке. Она совсем не сравняется с той, которую мы покупаем в магазине. Но уже глубокая осень, поэтому до весны придется подождать с домашней зеленью. Но если очень хочется приправить свежесваренный суп или салат своим зеленым лучком, то так долго ждать нет нужды. Ведь ее можно вырастить на подоконнике, к тому же это можно делать в течение нескольких месяцев, вплоть до весны. Рассказываем, как правильно выращивать зеленый лук на подоконнике, чтобы каждый день смаковать своей зеленью.

Как вырастить зеленый лук на подоконнике?

Для того чтобы получить богатый душистый урожай зелени, необходимо сначала выбрать посадочный материал. Некоторые считают, что нужна большая луковица, тогда и урожай будет больше. Но это совсем не так.

На самом деле, чтобы получить побольше зелени из одной луковицы, ее размер не так важен. Очень важно для будущего большого урожая то, что луковица должна быть многозачаточной. Как это узнать? Нужно сделать срез луковицы, там должно быть два зачатка, такой лук даст больше зеленых перьев.

Для посадки выбирают невредимые головки репчатого лука, уже имеющего признаки прорастания от 2 сантиметров. Если вы приобрели лук в супермаркете, замочите его на 30 минут в горячей воде. Затем снимите с нее сухую шелуху и обрежьте верхушки, оставляя пенек на 1 см.

Как выращивать зеленый лук на подоконнике в почве

Для посадки сначала нужно взять пластиковую емкость или контейнер, затем следует приготовить субстрат. Для этого смешайте в одинаковых пропорциях обычную землю и песок. Затем прогрейте землю в духовке или обдайте кипятком, таким образом вы сможете уничтожить все микроорганизмы и всех паразитов. А можно купить готовую смесь в магазине для кактусов, она тоже подходит для высадки лука.

Как сажать лук в грунт: пошаговая инструкция

Засыпьте субстрат в контейнер, хорошо разровняйте и полейте теплой водой. Высадите луковицы в грунт не слишком глубоко, на небольшом расстоянии друг от друга. Поставьте контейнер на светлую сторону и теплый подоконник. Регулярно поливайте грунт, избегая его пересыхания. Следите за температурой, она должна составлять 25-26 градусов.

Как выращивать зеленый лук в воде

Это наиболее экономный способ выращивания зелени на подоконнике. Ибо он не требует дополнительных расходных материалов. Для посадки можно использовать любую емкость – пластиковый стакан или даже лоток из-под яиц. За питательную среду будет служить водопроводная вода. Но ее нужно предварительно отстоять, чтобы избавиться от содержания хлора.

Порядок посадки зеленого лука в воду.

Сначала налейте в емкость немного отстоявшейся воды. Затем поместите луковицу в емкость так, чтобы в воде был только ее кончик. Для этого следует выбирать подходящую тару, чтобы лук не проваливался в воду. Поставьте емкость с луковицей в прохладное темное место для проращивания. Когда зелень начнет прорастать, перенесите лук на подоконник. Меняйте воду один раз в сутки в первые три дня, далее – один раз в неделю. Не забывайте следить за уровнем воды, подливайте воду во время испарения и уничтожайте гнилые луковицы.

Читайте также:

Какие специи испортят любой суп: никогда не добавляйте их в блюдо

Как не прогадать и купить самые сладкие мандарины: 4 способа, которые помогут выбрать спелые фрукты

Больше никогда не выбрасывайте это сокровище: 6 способов, как применить банановую кожуру себе на пользу