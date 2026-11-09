Как вырваться из ловушки думскроллинга: 9 быстрых способов перестать бездумно листать новостную ленту

Пролистывание новостной ленты / © pexels.com

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Думскролинг — это привычка тратить кучу времени на бесконечное пролистывание новостей и соцсетей без пользы для себя. Несмотря на то, что этот процесс вызывает подлинное привыкание, он почти всегда оставляет чувство истощения и тревоги. Мы листаем ленту перед сном, сразу после пробуждения, в очередях или даже за семейным столом.

Однако выход есть. Есть действенные инструменты и тактики, которые помогут преодолеть эту привычку и освободить время для реальной жизни, общения и здорового сна. Издание Popular Scienc предлагает 9 быстрых способов перестать бездумно листать новостную ленту, работающих на смартфонах любых моделей.

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1. Обесцветьте экран (черно-белый режим)

Монохромный интерфейс делает телефон гораздо менее привлекательным для мозга.

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На Android: откройте Настройки > Цифровое благополучие > Режим отдыха (или включите вручную через Доступность > Цвет и контраст).

На iPhone: откройте Параметры > Доступность > Дисплей и размер текста > Цветовые фильтры. В iOS можно также настроить автоматическое изменение цветов по расписанию через приложение «Команды».

2. Установите временные лимиты

Операционные системы позволяют ограничивать время, которое вы проводите в конкретных приложениях каждый день.

На Android: Настройки > Цифровое благополучие > Таймеры приложений.

На iPhone: Параметры > Скрин-тайм > Активность в приложениях и сайтах. Попытайтесь постепенно уменьшать эти лимиты еженедельно.

3. Используйте геймификацию

Существует немало приложений, которые превращают отказ от смартфона в игру:

Forest (Android/iOS): вы выращиваете виртуальное дерево, пока не трогаете телефон.

Focus Friend (Android/iOS): помогает персонажу-бобу оставаться фокусированным.

Focus Traveller (iOS): ваш персонаж поднимается в гору, пока вы работаете или отдыхаете без гаджета.

4. Делайте паузу перед открытием приложений

Владельцы Google Pixel с новой версией Android имеют функцию Pause Point (Настройки > Цифровое благополучие > Pause Point). Она заставляет сделать паузу перед открытием «опасных» приложений: предлагает дыхательные упражнения или показывает фото из личной галереи, чтобы вы успели задуматься, действительно ли вам нужно сейчас листать ленту.

5. Добавьте физический барьер

Если программное обеспечение не помогает, используйте физические гаджеты. Например, брелок Brick ($59) или Autonomous Key ($19). Они работают через NFC: вы прикасаетесь к телефону устройства, и он блокирует выбранные приложения и сайты, пока вы снова не приложите смартфон к гаджету.

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6. Настройте режимы фокусировки

Режимы «Фокусировка» (Focus) — это продвинутый аналог функции «Не беспокоить».

На Android: Настройки > Режимы.

На iPhone: Настройки > Фокусировка. Вы можете создать отдельные профили для работы, сна или вождения, оставив доступ только для важных контактов и срочных уведомлений.

7. Проверьте внутренние настройки приложений

Сами соцсети часто имеют встроенные таймеры. Например, в Instagram откройте свой профиль, нажмите меню (три полоски) и перейдите в раздел Управление временем. Там можно установить ежедневный лимит и настроить режим сна, чтобы уведомления не беспокоили вас ночью.

8. Инструмент AI Network Guard для владельцев Samsung

Если вы используете Samsung с прошивкой One UI 9, у вас есть скрытая функция AI Network Guard:

Выделите Настройки > Подключение > Wi-Fi.

Нажмите на три точки в углу, затем нажмите Intelligent Wi-Fi пять раз подряд , чтобы открыть раздел Connectivity labs.

В этом меню найдите AI Network Guard и установите жесткие ограничения на использование тяжелых приложений.

9. Приглушите уведомления

Чем меньше push-уведомлений вы получаете, тем реже возникает желание взять телефон в руки. Просмотрите свои настройки уведомлений и полностью отключите их для новостных приложений и соцсетей или воспользуйтесь функциями отложения уведомлений (на Android) или плановых итогов (на iOS).

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