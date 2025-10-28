Как высушить белье зимой быстрее: эксперты раскрыли простой лайфгак

Стиральная машинка / © Фото из открытых источников

Зимой сушка белья может стать подлинным испытанием. Из-за холода и плохой циркуляции воздуха вещи долго остаются влажными, создавая риск появления сырости и плесени. Эксперты поделились простым способом, который позволит высушить одежду гораздо быстрее — с помощью обычного полотенца.

Об этом пишет Express.

После завершения стирки следует положить в машинку или сушку чистое сухое полотенце вместе с мокрыми вещами. Полотенце впитает лишнюю влагу, поэтому одежда высохнет быстрее. Это помогает не только сэкономить время, но и снизить расход электроэнергии, ведь сушильной машине нужно меньше времени на отжим.

В социальных сетях этот метод уже приобрел популярность.

Один из пользователей Reddit рассказал, что после добавления полотенца время сушки сократилось почти вдвое: «Наконец-то могу сушить вещи на низкой температуре — и это не занимает целую вечность». Другие отметили, что этот способ особенно эффективен для постельного белья.

В холодное время года большинство людей избегает открытых окон, а отопление не всегда обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Поэтому белье может сохнуть на днях, накапливая влагу. Трюк с полотенцем помогает избежать этой проблемы, сохраняя одежду сухой, а дом без плесени.

Напомним, эксперты по ремонту назвали простые правила, которые помогут избежать большинства неисправностей стиральной машины.

Среди ключевых советов: не перегружать барабан, оставлять дверцу приоткрытой после стирки для предотвращения плесени, регулярно чистить сливной фильтр, а также раз в месяц запускать пустой цикл на высокой температуре с очистителем для удаления накипи.