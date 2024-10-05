Как высушить мокрую одежду за пять минут без фена: четыре способа, которые могут быть полезны

В жизни случаются разные неожиданные ситуации: вы можете промокнуть под дождем, вам могут пригласить на внезапную встречу, а вся одежда еще мокрая после стирки и т.д. Как высушить мокрую одежду через пять минут.

Одним из самых популярных и действенных способов есть использование фена. Особенно если это вещи из легких тканей. Если вещь еще очень мокрая, сначала отожмите ее. С нее не должна капать вода. Повесьте на плечики, включите фен. Если есть, обязательно возьмите насадку-концентратор. Лучше выбирать холодный или чуть теплый воздух.

Фен следует держать от одежды на расстоянии 25-30 см, постоянно двигая им из стороны в сторону, снизу вверх. Так вы не повредите ткань.

Как высушить одежду за 5 минут без фена

Достаточно простым и эффективным способом высушить мокрую одежду является использование утюга. Однако здесь очень важно, чтобы вещь не была совсем мокрой, поэтому перед началом процедуры нужно ее хорошо отжать.

Тогда разложите одежду на ровной жесткой поверхности, расправьте, настройте на утюге необходимую температуру и пройдитесь по всей ткани, обращая особое внимание таким местам как воротничок, швы, у пуговиц. Выставляйте более высокую температуру для более плотного материала. Если нужно высушить нежную ткань, положите ее между двух сухих полотенец. Они помогут впитать лишнюю влагу и не повредить вещь.

Уже через 5-10 минут одежда будет сухой. После этого развесьте его на плечиках, дайте остыть.

Для небольших вещей можете использовать духовой шкаф. Предварительно разогрейте ее до 100 градусов. Выключите духовку, вставьте внутрь противень, а на нем ровно разложите изделия, которые нужно высушить.

Каждые 5-7 минут проверяйте, сухая ли одежда. Чаще всего влага очень быстро испаряется.

Пригодится может и старый вентилятор. Однако, будьте готовы, что он сможет высушить вещь примерно через полчаса. Но в это время вы можете заниматься своими делами. Одежду следует развесить на плечики, разместить на расстоянии 50-100 см от вентилятора, включить сильнейший режим. Не забудьте разблокировать функцию вращения, тогда одежда будет подсушиваться равномерно.

Если у вас есть немного больше времени и вам нужно высушить мокрую одежду без света, воспользуйтесь полотенцами. Влажную вещь нужно обернуть махровым полотенцем, а затем сильно надавить по всей длине. Полотенце должно впитать в себя большую часть влаги. Далее повторите процедуру, но уже с другим полотенцем. Затем развесьте вещь на плечиках на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

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