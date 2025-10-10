Как высушить одежду вдвое быстрее без сушильной машины: гениальный лайфхак

Стирка / © iStock

С наступлением холодов и дождей сушка одежды в квартире превращается в настоящую проблему, которая чревата сыростью и плесенью. Однако эксперты по стирке утверждают, что большинство людей совершает распространенную ошибку, и есть простой трюк, который поможет высушить вещи гораздо быстрее без сушильной машины.

Об этом пишет Express.

Обычно, вынув одежду из стиральной машины, люди просто развешивают ее на перекладинах сушилки. В результате вещи, особенно в районе швов и воротников, собираются в кучу, плохо проветриваются и сохнут очень долго. Это не только неудобно, но может привести к появлению неприятного запаха сырости.

Эксперты советуют изменить подход. Вместо того чтобы сразу класть вещи на сушилку, следует сначала повесить их на обычные плечики (вешалки для одежды), а уже потом разместить эти плечики на сушилке.

Этот метод особенно эффективен для рубашек, блузок, футболок и свитеров.

Секрет этого простого трюка — в улучшении циркуляции воздуха. Когда одежда висит на вешалке, она не прилегает плотно к другим вещам или перекладинам, что позволяет воздуху свободно проникать со всех сторон. Это значительно ускоряет процесс испарения влаги.

Одежда высыхает в расправленном виде, что существенно уменьшает количество мятых участков и экономит время на глажке. Также на сушилку можно поместить больше вещей, если использовать вешалки. Но высушенные вещи можно сразу переместить в шкаф, не снимая с плечиков.

Чтобы процесс сушки был еще более эффективным, а в квартире не накапливалась излишняя влага, эксперты советуют хорошо проветривать помещение. Открытое окно или режим проветривания помогут влаге быстрее испаряться из одежды и предотвратить появление плесени.

Напомним, эксперты по ремонту назвали простые правила, которые помогут избежать большинства поломок стиральной машины.

Среди ключевых советов: не перегружать барабан, оставлять дверцу приоткрытой после стирки для предотвращения плесени, регулярно чистить сливной фильтр, а также раз в месяц запускать пустой цикл на высокой температуре с очистителем для удаления накипи.