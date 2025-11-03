ТСН в социальных сетях

Как высушить одежду за 7 минут без утюга, батареи и сушилки: действенный лайфхак

Простой, но эффективный способ поможет сделать одежду сухой в считанные минуты без вреда для ткани.

Вера Хмельницкая
Как быстро высушить одежду

Как быстро высушить одежду / © www.freepik.com/free-photo

Бывают ситуации, когда нужно срочно высушить любимую рубашку или футболку, а батарея холодная, сушилки нет, и даже утюг не помогает. Например, вы опаздываете на встречу или собираете чемодан в путешествие. В таких случаях на помощь приходит простой, но эффективный способ, позволяющий высушить вещи буквально за 5-7 минут, не повредив ткань.

Как за несколько минут высушить вещи без сушилки и батареи

  • Подготовьте сухое полотенце и пакет. Возьмите большое махровое полотенце и чистый полиэтиленовый пакет, подойдет обычный для мусора или плотный шопер. Полотенце будет впитывать влагу, а пакет создаст эффект «тепловой камеры», благодаря которому испарение будет происходить в несколько раз быстрее.

  • Хорошо отожмите выстиранную вещь. Перед тем, как начать, хорошо отожмите влагу из ткани, завернув одежду в сухое полотенце. Это сократит время сушки на половину.

  • «Турбосушка» в пакете с помощью вентилятора или фена. Положите вещь в большой пакет, оставив немного места для циркуляции воздуха. Затем направьте поток воздуха от фена или вентилятора в верхнюю часть пакета, не касаясь ткани. Через 3-5 минут теплый воздух, вращающийся внутри пакета, равномерно просушит одежду со всех сторон. Эффект похож на работу сушильной машины.

  • Финальный штрих. После сушки достаньте вещь, слегка встряхните ее и повесьте на вешалку. Она будет практически сухой и без запаха влаги. Если ткань легкая, то одежда будет полностью сухой.

Чтобы одежда не имела запаха влаги, добавьте в полотенце несколько капель эфирного масла — лаванды или лимона. Она придаст ткани приятный свежий аромат.

