Как высушить волосы во время блекаута: украинка поделилась полезным лайфхаком

Мытье головы / © pexels.com

Реклама

Аварийные или плановые отключения электроэнергии часто становятся неожиданностью и могут нарушить планы. Особенно неприятна ситуация, когда свет исчезает именно тогда, когда человек только что помыл голову, а впереди — важная встреча или выход на работу.

У TikTok украинка продемонстрировала собственный метод решения этой проблемы.

Автор видео показала, как можно использовать обычный легковой автомобиль для сушки волос. Способ достаточно прост: нужно сесть в салон, включить двигатель и настроить обогрев салона на максимальную температуру, направив поток теплого воздуха на себя.

Реклама

Конечно, мощность обдува в автомобиле значительно меньше, чем у профессионального или бытового фена.

Однако, как отмечает автор лайфгака, этого достаточно, чтобы качественно подсушить корни волос и убрать лишнюю влагу с основной длины. Время необходимое для процедуры варьируется в зависимости от густоты и длины волос.

Как ускорить процесс

Эксперты по уходу за волосами и опытные пользователи сети советуют комбинировать этот метод с правильным использованием полотенец, чтобы сэкономить время:

Перед тем как идти в авто, следует подольше подержать волосы закутанными в полотенце или специальный тюрбан.

Желательно сменить несколько сухих полотенец — ткань впитает основную массу влаги, и теплый воздух в машине скорее справится с остатками воды.

В комментариях под видео пользователи активно обсуждают предложенный метод. Большинство соглашается, что в нынешних условиях такой способ крайне актуален и спасен.

Реклама

Некоторые комментаторы шутят, предлагая свои услуги или спрашивая совета для пешеходов: «Я приду тоже высушу», «Что делать тем, у кого нет машины?».

Однако общий вердикт сети положительный — лайфхак действительно работает и помогает сохранить здоровье и комфорт в холодное время года.

Напомним, в первые минуты после возобновления электроснабжения энергосистема испытывает наибольшую нагрузку. Из-за одновременного запуска тысяч бытовых приборов в домах резко возрастает потребление электроэнергии, ведь при старте холодильники, бойлеры и другая техника потребляют в несколько раз больше мощности.

Энергетики предупреждают, что это может привести к перегрузке сетей, колебаниям напряжения и повторным аварийным отключениям, поэтому призывают соблюдать «правила 20 минут» и не включать мощные приборы сразу после появления света.