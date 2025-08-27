Как вывести чернила от шариковой ручки с одежды: 11 проверенных способов для мам первоклассников и не только

Как удалить пятно от чернил шариковой ручки / © Фото из открытых источников

Однако, к счастью, существуют простые и эффективные домашние средства, которые можно использовать, чтобы избавиться от пятен от чернил на одежде. И о них рассказали в издании для родителей First Cry Parenting.

Простые способы удаления пятен от чернил с одежды

Самое главное, что следует помнить во время борьбы с пятнами от чернил — это обрабатывать их сразу, как только вы заметили или пока чернила еще влажные. Независимо от типа ткани важно приступать к удалению пятна как можно раньше. Старые или засохшие пятна от чернил не только сложнее вывести, но иногда от них почти невозможно избавиться.

Также лучше промокать пятно, чем тереть его. Если осталось чернильное пятно, его следует промокнуть салфеткой или тканью, чтобы впитать, а не тереть, иначе пятно распространится. Еще один важный момент — подложить полотенце под одежду во время обработки пятна во избежание переноса чернил на другие участки ткани.

После того, как вы сделаете эти базовые шаги, можно воспользоваться любым из приведенных домашних средств для удаления пятен от чернил с одежды.

Лак для волос

Лаки для волос, особенно содержащие алкоголь, прекрасно справляются с удалением пятен от чернил с одежды. Все, что нужно сделать — щедро распылить лак на загрязненный участок и оставить на минуту. Затем возьмите ватный тампон и осторожно промокайте пятно, пока оно не исчезнет. После этого постирайте одежду привычным способом. Этот метод хорошо подходит для удаления пятен от чернил с хлопчатобумажной одежды или изделий из полиэстера. Не используйте его на деликатных тканях, таких как шелк или кожа.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт является эффективным средством для удаления почти любых пятен, таких как от шариковой ручки, чернильной ручки, маркера, фломастера и т.д. Вам понадобится качественный изопропиловый спирт и губка или ватный тампон. Смочите губку в спирте и осторожно промакивайте пятно, пока оно не исчезнет. После этого постирайте одежду привычным способом. Избегайте использования этого метода на шелковых, шерстяных или вискозных тканях.

Сода и вода

Сочетание соды и воды также эффективно для удаления пятен от чернил с почти любых тканей. Возьмите две части соды и одну часть воды и тщательно смешайте, чтобы образовалась паста. Возьмите ватный тампон, смочите его в пасте и осторожно промакивайте пятно от чернил, пока оно не исчезнет. Затем постирайте одежду обычным стиральным средством.

Жидкости для химчистки

Также можно использовать жидкости для химчистки, которые могут быть у вас дома. Эти средства очень эффективны для удаления пятен от чернил. Возьмите такую жидкость и следуйте инструкциям на этикетке по удалению пятен. Для промокания пятна можно использовать ватный тампон или мягкую ткань, после чего постирайте одежду обычным способом.

Белый уксус

Использование белого уксуса является эффективным домашним средством для удаления пятен от ручки с одежды. Используйте любой белый уксус, который у вас дома. Смешайте равные части уксуса и воды и замочите одежду в этой смеси примерно на полчаса. Промакивайте пятно время от времени. Никогда не используйте горячую воду для замачивания, поскольку она может закрепить пятно, всегда используйте холодную воду. После замачивания постирайте одежду, чтобы полностью избавиться от пятна.

Соль

Соль прекрасно справится со свежими пятнами чернил от шариковой ручки. / © unsplash.com

Соль, используемая на кухне, также может помочь удалить пятно от чернил. Однако этот метод будет более эффективным, если пятно еще влажное. Насыпьте немного соли на пятно и возьмите смоченное бумажное полотенце, осторожно промакивайте пятно, пока оно не исчезнет. Соскребите лишнюю соль и постирайте одежду. Если пятно не исчезло с первого раза, можно повторить процедуру.

Средство для снятия лака для ногтей

Ищете способ удалить пятна от чернил с джинсов? Попытайтесь использовать средство для снятия лака для ногтей. Алкоголь в составе этого средства хорошо помогает удалить чернильные пятна. Просто смочите ватный тампон достаточным количеством средства и осторожно промакивайте пятно, пока оно не исчезнет. Затем вымойте одежду с мылом и водой для полной очистки.

Зубная паста

Зубная паста также является прекрасной альтернативой для удаления пятен от чернил как с белой, так и с цветной одежды. Возьмите достаточное количество пасты и нанесите на загрязненный участок. Осторожно вотрите ее, пока пятно не исчезнет. Если пятно устойчиво, процедуру можно повторить несколько раз. Для этого используйте пасту без геля.

Моющее средство для посуды и глицерин

Возьмите одну столовую ложку моющего средства и одну чайную ложку глицерина и хорошо смешайте. Возьмите мягкую белую ткань, смочите ее в смеси и осторожно промакивайте пятно. Оставьте смесь на одежде на 5 минут, после чего промойте одежду под проточной водой.

Наждачная бумага

Может показаться несколько необычным, но наждачная бумага может прекрасно удалять пятна от чернил с замшевой одежды или обуви. Все, что нужно, — это сама наждачная бумага и осторожное трение загрязненного участка. После этого аккуратно отполируйте поверхность ногтевой щеткой или зубной щеткой — это даст отличный результат.

Винный камень и лимонный сок

Пятна от чернил можно удалить также с помощью смеси винного камня и лимонного сока. Вам понадобятся равные части обоих ингредиентов, которые нужно хорошо смешать. Нанесите пасту на загрязненный участок и оставьте на 3–4 часа, после чего постирайте одежду.

Как удалить засохшие чернила из одежды

Если одежда испачкалась чернилами, самый эффективный способ избавиться от пятна — обрабатывать ее, пока чернила еще влажные, поскольку засохшие пятна очень трудно удалить и процесс может быть достаточно трудоемким. Однако можно попробовать комбинацию глицерина и моющего средства для посуды или коммерческие жидкости для химчистки. Если этот метод не поможет, придется отнести одежду в профессиональную химчистку для обработки.