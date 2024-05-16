Как вывести пятна на ковре в домашних условиях: эффективное средство из холодильника

Если у вас есть ковер, то рано или поздно на нем появляются пятна.

Рассказываем, как легко почистить ковер, не снимая с пола.

Первое правило для успешной чистки ковра – это скорость. Чем быстрее вы отреагируете и примените хотя бы увлажненную щетку, губку, тем лучше. Со временем пятна глубоко проникают в ткань и вывезти их становится сложнее.

Следующее, перед тем, как почистить ковер, независимо от способа, пропылесосьте его или тщательно вытряхните.

Как вывести пятна на ковре

Чаще всего для чистки пятен используют уксус. Растворяют уксус в воде, в соотношении один к двум и протирают этим раствором пятна. Благодаря кислоте, содержащейся в уксусе, чистят не только ковры, но и, например, известковый налет на кухне или в ванной.



Пятна на ковре можно удалить без уксуса средствами, которые, скорее всего, найдутся в любом холодильнике. Как предлагают знатоки, можно использовать капустный сок, маринад от огурцов или помидоров, только не из-под свеклы. После брожения рассол содержит молочную кислоту, действующую на пятна, даже устаревшие, так же как и уксус.



Чтобы удалить пятно, смочите его водой, затем выжмите на него капустный сок или полейте его рассолом и тщательно потрите губкой или щеткой, втирая сок в ковер. Оставьте смесь на 25-30 минут, а затем пропылесосьте пятно.

Если не нравится запах, возникающий во время и сразу после удаления пятна, эксперты рекомендуют нейтрализовать его содой, просто после чистки ковра рассолом, посыпьте его содой. Можно еще дополнительно сбрызнуть пятно лимонным соком или каплями эфирного масла. После этого тщательно потрите ковер щеткой и снова пропылесосьте.

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