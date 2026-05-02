Как вывести пятна с белой одежды: неожиданное домашнее средство

Эксперт по уборке Линси Квин поделилась простым способом, который может помочь справиться со стойкими пятнами на белой одежде без использования специализированных средств. По ее словам, в этом случае может пригодиться обычный бытовой продукт — таблетки для зубных протезов.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалист отмечает, что это средство способно помочь в удалении различных типов загрязнений, в частности следов макияжа, грязи и искусственного загара. Для очистки она советует замочить вещь в теплой воде с добавлением таблетки и оставить на некоторое время. Продолжительность зависит от интенсивности пятна: в сложных случаях замачивание может длиться несколько часов. При этом следует периодически проверять состояние ткани.

Эффективность такого способа объясняется составом таблеток. Они содержат кислородный отбеливатель, чаще всего перкарбонат натрия. При растворении в воде это вещество выделяет кислород, который окисляет и расщепляет пигменты пятен, а также помогает освежить цвет белой ткани.

Дополнительное действие обеспечивает шипучая реакция, которая возникает благодаря сочетанию кислоты и карбоната. Образующиеся пузырьки способствуют проникновению раствора в волокна ткани и облегчают отделение загрязнений. Кроме того, в состав могут входить щелочные соли, которые изменяют уровень pH воды и помогают растворять грязь и жировые остатки.

Некоторые таблетки также содержат поверхностно-активные вещества, действующие подобно моющим средствам, а также компоненты, которые смягчают воду и повышают эффективность очистки. В части формул могут быть ферменты, способные воздействовать на пятна органического происхождения, хотя их наличие зависит от конкретного производителя.

В то же время специалисты отмечают, что этот способ имеет ограничения. Таблетки для зубных протезов могут быть менее эффективными против стойких жирных пятен, чернил, ржавчины или случаев переноса красителя. В таких ситуациях могут понадобиться специальные средства.

Также их не рекомендуют использовать для деликатных тканей, в частности шерсти или шелка, а также для одежды с чувствительными красками или принтами. Перед применением советуют протестировать раствор на незаметном участке ткани.

Отдельно отмечается, что такие таблетки не следует смешивать с другими сильными чистящими средствами, в частности хлорным отбеливателем.

