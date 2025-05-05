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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Как вывести пырей из своего огорода: действенные методы, проверенные временем

Этот сорняк имеет более тридцати видов, а на огороде обычно доставляет хлопоты ползучий пырей. Чтобы от него избавиться, нужно приложить немало усилий, однако есть простые, крайне эффективные методы, которые помогут решить проблему раз и навсегда.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от пырея на огороде

Как избавиться от пырея на огороде / © pixabay.com

Борьба с пыреем — это самое настоящее испытание, ведь он размножается не только семенами, но и корневыми отростками. Поэтому нужно выполнить несколько последовательных действий, чтобы вывести сорняки из своего огорода.

Как избавиться от пырея на своем огороде раз и навсегда: эффективные способы

  • Вытащить корни вилами. Это крайне трудоемкий метод, но очень действенный. Необходимо подтянуть пырей вилами и вытащить вместе с корнями. Таким образом можно избавиться от сорняка, не повредив овощные культуры.

  • Мульчирование. Есть такие огородные культуры, которые имеют поверхностные и слабые корни, поэтому могут повредиться, если полоть или вытаскивать пырей. Здесь пригодится мульчирование. Необходимо в междурядье разложить любую мульчу или черную пленку, чтобы пырей не имел доступа к солнцу. Таким образом сорняк погибнет. Лучше всего этот способ подходит для уничтожения сорняка в малиннике и на участке с клубникой.

  • Сидераты не только помогут уничтожить пырей, но и насытят почву питательными микроэлементами. Это могут быть гречка, рожь, рапс, клевер, горох и фасоль. Следует учитывать, что бобовые необходимо сажать густо, чтобы их корни не давали разрастаться пырею.

  • Гербициды. Если обработать пырей химическим раствором, он исчезнет буквально через десять дней.

  • Раствор соли или соды поможет замедлить рост пырея, однако следует понимать, что огородные культуры также могут притормозить свое развитие.

  • Шифер и металл. Некоторые огородники, чтобы спасти свой участок от пырея, закапывают по периметру полоски шифера и металлические листы. Это дает возможность ограничить распространение сорняков.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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