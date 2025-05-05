Как вывести пырей из своего огорода: действенные методы, проверенные временем

Как избавиться от пырея на огороде / © pixabay.com

Борьба с пыреем — это самое настоящее испытание, ведь он размножается не только семенами, но и корневыми отростками. Поэтому нужно выполнить несколько последовательных действий, чтобы вывести сорняки из своего огорода.

Вытащить корни вилами. Это крайне трудоемкий метод, но очень действенный. Необходимо подтянуть пырей вилами и вытащить вместе с корнями. Таким образом можно избавиться от сорняка, не повредив овощные культуры.

Мульчирование. Есть такие огородные культуры, которые имеют поверхностные и слабые корни, поэтому могут повредиться, если полоть или вытаскивать пырей. Здесь пригодится мульчирование. Необходимо в междурядье разложить любую мульчу или черную пленку, чтобы пырей не имел доступа к солнцу. Таким образом сорняк погибнет. Лучше всего этот способ подходит для уничтожения сорняка в малиннике и на участке с клубникой.

Сидераты не только помогут уничтожить пырей, но и насытят почву питательными микроэлементами. Это могут быть гречка, рожь, рапс, клевер, горох и фасоль. Следует учитывать, что бобовые необходимо сажать густо, чтобы их корни не давали разрастаться пырею.

Гербициды. Если обработать пырей химическим раствором, он исчезнет буквально через десять дней.

Раствор соли или соды поможет замедлить рост пырея, однако следует понимать, что огородные культуры также могут притормозить свое развитие.