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Как вывести сорняки, проросшие между тротуарной плиткой: бесплатное средство, которое работает лучше магазинных
Нередко во дворе сорняки прорастают прямо между плиткой, плотно забивая швы и доставая хлопоты — их приходится вырывать вручную, но результат непродолжителен: вскоре все снова зарастает.
Сорняки способны испортить не только ухоженные грядки или цветущие клумбы, но и полностью разрушить эстетику подворья, отмечает издание Express. Даже тщательная пропалка часто не дает результата, ведь корни остаются в почве и вскоре растения снова пробиваются сквозь поверхность.
Как вывести сорняки, проросшие между тротуарной плиткой
Чтобы избавиться от сорняков, прорастающих в щелях между плиткой, и сохранить двор чистоплотным и ухоженным, совсем не обязательно тратиться на химию — вполне достаточно простого средства, которое есть в каждом доме.
Дачники часто прибегают к уксусу, чтобы уничтожить траву между плитками, однако этот способ имеет значительный недостаток — он может повредить покрытие. В то же время существует безопасная, экологичная и абсолютно бесплатная альтернатива — обычная горячая вода. Именно кипяток поможет быстро и без ущерба очистить пространство от нежелательной растительности.
Эксперты отмечают, что высокая температура кипятка эффективно уничтожает сорняки, независимо от их вида или стадии роста. В отличие от уксуса, горячая вода не оставляет пятен или следов на плитке, что делает этот метод не только действенным, но и безопасным для наружного покрытия.
Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно вскипятить воду — например, в чайнике — и аккуратно полить ею сорняки между плитками. Кипяток мгновенно обжигает листья, проникает сквозь стебель к корню и полностью его уничтожает. Уже через несколько часов растение начнет увядать. Если со временем появится новая поросль, достаточно просто повторить обработку.
Применяйте кипяток исключительно в зонах, где прорастают сорняки — избегайте его вблизи культурных или декоративных растений, ведь горячая вода может уничтожить не только нежелательную, но и полезную зелень.