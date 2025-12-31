Как вывести стойкие пятна с дивана после праздников: лайфхак с крышкой от кастрюли

Пятна на диване / © pexels.com

Реклама

После рождественских застолий на диване часто появляются новые пятна, но бороться с ними можно не только с помощью специальной химии. В сети набирает популярность необычный способ чистки мягкой мебели — с крышкой от кастрюли и двумя простыми ингредиентами.

Об этом сообщило издание Express.

В журнале House & Garden писательница Элеонора Кординг-Бут описала метод, который ей посоветовали читатели. Суть проста: крышку от кастрюли обертывают чистой тканью и фиксируют на ручке. Отдельно готовят раствор из воды и стирального порошка, в который погружают ткань. Далее диван чистят круговыми движениями с легким нажимом — почти как при уборке пылесосом.

Реклама

В то же время специалисты отмечают: перед любой чисткой стоит проверить ярлык на мебели. Некоторые диваны можно обрабатывать только средствами на водной основе или водно-растворимыми — это обозначается маркировкой W или WS.

Для альтернативного метода понадобится чайная ложка мягкого моющего средства или стирального порошка, 250 мл теплой дистиллированной воды и салфетки из микрофибры. Пену советуют наносить легкими движениями, промокать пятно от краев к центру и снимать остатки чистой сухой тканью. После этого диван нужно оставить до полного высыхания.

Подобные лайфхаки уже не раз обсуждали в соцсетях. В частности, пользовательница Reddit искала способ убрать следы ручки с замшевой обивки после детских экспериментов. Другие участники посоветовали использовать спирт, но предостерегли: пятно следует промокать, а не тереть, чтобы не испортить материал.

Эксперты напоминают: даже самый популярный лайфхак может навредить, если не учесть рекомендации производителя. Поэтому перед экспериментами стоит внимательно ознакомиться с инструкцией по уходу, указанной на этикетке мебели.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно постирать пуховик и не испортить его