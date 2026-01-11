Как вывести желтые пятна из белой одежды: эти способы делают чудеса

Часто желтые пятна невозможно вывести из белой одежды / © Pixabay

Реклама

Желтые пятна от пота портят не только вид одежды. Однако есть несколько способов вернуть ему первоначальный вид.

Действенные способы

Аспирин — один из эффективных способов, убирающий желтые пятна. Надо сделать смесь: в 100 мл воды растворить две измельченные таблетки аспирина. Нанести образовавшуюся кашицу на пятно и ждать три часа, затем постирать вещь вручную или в стиральной машинке.

Моющее средство хорошо справляется со следами косметики. Нужно нанести его с лицевой и изнаночной стороны и держать два часа. Перед этим можно протереть следы тонального крема или консилера мицеллярной водой. Затем постирать вещь.

Реклама

Сода может вывести практически любые пятна. Потому она также может справиться со следами пота. Для этого способа нужно сделать смесь из столовой ложки соды и уксуса. Далее втирать ее зубной щеткой в место пятна, пока она не посветлеет. Затем постирать вещь.

Раньше мы писали, как убрать пятна от кофе из одежды. Больше об этом читайте в новости.