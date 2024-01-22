Как вывести желтые пятна на подушках без стирки: эти подручные средства мгновенно устранят проблему

Со временем на подушках появляются желтые пятна, которые сложно вывести. Причин их появления может быть несколько: мокрые волосы, пот или средства по уходу за кожей. Затем приходится стирать подушку или сдавать в химчистку, что требует времени и дополнительных затрат. Впрочем, опытные хозяйки знают, как легко справиться с проблемой желтизны без усилий. Рассказываем, что делать, чтобы быстро избавиться от желтых пятен на подушках с помощью подручных средств.

Как избавиться от желтых пятен на подушках: полезные лайфхаки

Пищевая сода и масло чайного дерева. Такое средство будет хорошо работать, если пятна появились недавно. Возьмите немного соды и добавьте несколько капель растительного масла, хорошо перемешайте до образования однородной пасты. Эту смесь следует нанести на пятно и оставить на сорок минут. Затем осторожно удалите соду влажной салфеткой или губкой.

Такое средство будет хорошо работать, если пятна появились недавно. Возьмите немного соды и добавьте несколько капель растительного масла, хорошо перемешайте до образования однородной пасты. Эту смесь следует нанести на пятно и оставить на сорок минут. Затем осторожно удалите соду влажной салфеткой или губкой. Лимонный сок. Он действует на ткань как натуральное отбеливающее средство, поэтому легко справится с желтыми пятнами на подушках. Для приготовления раствора следует взять теплой воды и сок лимона в пропорции 2:1, нанести эту смесь на пятно. Дать несколько минут отработать и вытереть влажной губкой обработанное место, в случае необходимости процедуру следует повторить.

Он действует на ткань как натуральное отбеливающее средство, поэтому легко справится с желтыми пятнами на подушках. Для приготовления раствора следует взять теплой воды и сок лимона в пропорции 2:1, нанести эту смесь на пятно. Дать несколько минут отработать и вытереть влажной губкой обработанное место, в случае необходимости процедуру следует повторить. Соль и лимонный сок. Сначала нужно разрезать лимон пополам, затем выжать сок на загрязненное место, а сверху посыпать солью. Далее сухой губкой осторожно потрите пятно, пока оно не исчезнет, в конце следует удалить остатки соли влажной тканью или губкой.

Сначала нужно разрезать лимон пополам, затем выжать сок на загрязненное место, а сверху посыпать солью. Далее сухой губкой осторожно потрите пятно, пока оно не исчезнет, в конце следует удалить остатки соли влажной тканью или губкой. Пищевая сода и уксус. Это идеальная смесь для удаления желтых пятен и устранения неприятного запаха из подушек. Сода действует как моющее средство и антисептик, а уксус устраняет неприятный запах. К тому же этот метод безопасен для любых тканей. Сначала на пятно следует налить немного уксуса и подождать, пока он хорошо пропитается. Затем следует смешать еще немного уксуса с содой в пропорции 1:1 до пастообразной консистенции. Далее следует натереть каждое пятно этой смесью и подождать 5-10 минут, затем удалить соду с помощью влажной губки.

Как избавиться от желтизны на подушках с помощью стирки

Эксперты рекомендуют стирать подушки дважды в год и выносить на свежий воздух, чтобы уничтожить все микробы. Для того, чтобы избавиться от старых пятен, нужно приготовить раствор для стирки. Необходимо взять стакан перекиси водорода, полстакана уксуса, стиральный порошок и отбеливатель по желанию. Положите в стиральную машинку две средние подушки или одну большую, насыпьте в барабан уксус и перекись водорода, а в лоток – порошка, и стирайте как обычно. После такой стирки все желтые и устаревшие пятна исчезнут из ваших подушек. Подушки следует сушить на свежем воздухе в течение двух дней.

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