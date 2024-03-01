Как вывести желтые пятна от пота на белой одежде: помогут копеечные средства

Как избавиться от пятен пота и дезодоранта на одежде – это постоянный вопрос, который беспокоит каждого из нас с наступлением тепла. Потому что весной и летом мы носим свои любимые белые футболки, рубашки и блузы. Эти вещи хорошо отражают солнечные лучи, поэтому в них не жарко. Однако на белой одежде остаются желтые следы от пота, которые крайне сложно вывести. Впрочем, беспокоиться не стоит, есть несколько подручных копеечных средств, которые справятся с проблемой. Рассказываем о лучших методах борьбы с желтыми пятнами на белой одежде.

Как вывести желтые пятна от пота и дезодоранта на белой одежде

Пищевая сода и перекись водорода. Смешайте в равных пропорциях соду и перекись водорода, нанесите эту пасту на запятнанные участки. Дайте средству отработать 30 минут и постирайте как обычно. Ваша вещь будет белоснежной, без следов неприятного желтоватого цвета.

Смешайте в равных пропорциях соду и перекись водорода, нанесите эту пасту на запятнанные участки. Дайте средству отработать 30 минут и постирайте как обычно. Ваша вещь будет белоснежной, без следов неприятного желтоватого цвета. Лимонный сок и соль. Разрежьте пополам лимон и выжмите сок на загрязненные участки, затем посыпьте обработанные места солью. Затем эту смесь нужно осторожно втереть в ткань, чтобы не повредить ее, и оставить отрабатывать на один час. После выстирайте вещь, можно просто хорошо выполоскать проточной водой, желтые следы исчезнут, словно их не было.

Разрежьте пополам лимон и выжмите сок на загрязненные участки, затем посыпьте обработанные места солью. Затем эту смесь нужно осторожно втереть в ткань, чтобы не повредить ее, и оставить отрабатывать на один час. После выстирайте вещь, можно просто хорошо выполоскать проточной водой, желтые следы исчезнут, словно их не было. Замачивание в уксусе. Для этого способа нужно смешать уксус и воду в равных частях, замочить в этой смеси вещь на час. После этого стирайте одежду в обычном режиме.

Для этого способа нужно смешать уксус и воду в равных частях, замочить в этой смеси вещь на час. После этого стирайте одежду в обычном режиме. Хозяйственное мыло. Намочите желтые пятна и натрите хозяйственным мылом, оставьте одежду на 30 минут. После этого постирайте вещь как обычно.

Намочите желтые пятна и натрите хозяйственным мылом, оставьте одежду на 30 минут. После этого постирайте вещь как обычно. Пятновыводитель. Если вы выбрали такой способ, чтобы избавиться от пятен пота, тогда следует четко следовать инструкциям, чтобы не повредить ткань. Так как такие средства могут быть агрессивными. После обработки пятен тщательно выстирайте одежду и хорошо выполощите.

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