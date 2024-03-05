Как вывести жирные пятна на одежде, полотенцах и мягкой мебели: просто посыпьте этим средством

Эти подручные средства помогут легко избавиться от жирных пятен даже многолетней давности.
Проблема пятен от жира, напитков или грязи постоянна. И некоторые из них не выводятся даже с помощью дорогих средств. Если запачкать любимую вещь или обивку дивана вином, кофе или жиром, то можно месяцами отчищать пятна, а результата все равно не будет. Впрочем, есть простые подручные средства, с помощью которых можно легко и быстро справиться с этой проблемой. Рассказываем, чем удалить даже устаревшие пятна от жира и грязи из любимых вещей.
Как избавиться от жирных пятен на одежде, полотенцах и мебели
- Тальк или кукурузный крахмал. Такой способ позволит быстро справиться с жирным пятном. Посыпьте загрязненный участок тальком или крахмалом и оставьте на ночь. На утро просто почистите порошок, а остатки сотрите влажной салфеткой или губкой.
- Моющее средство для посуды. Этот гель предназначен для мытья жирной посуды, поэтому с масляным пятном также управится на раз. Нанесите небольшое количество геля на пятно, осторожно потрите, оставьте на несколько минут. Затем постирайте как обычно или прополощите водой – пятно исчезнет, словно его и не было.
- Уксус и пищевая сода. Это средство отлично подойдет для быстрого удаления жирных и устаревших пятен. Обработайте загрязненный участок уксусом и насыпьте сверху соды, дайте несколько минут, чтобы средства вступили в реакцию. Затем обработанное место протрите влажной губкой или салфеткой.
- Нашатырный спирт. Перед стиркой обработайте запятнанные участки спиртом, отлично расщепляющим жир. После стирки ваши вещи или полотенца будут как новые.
- Утюг и пергамент. Если пятно свежее, его можно удалить через минуту. Для этого положите пергамент на загрязненный участок и пройдитесь утюгом. Высокая температура прибора поможет пергаменту впитать в себя весь жир.
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