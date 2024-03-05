Как вывести жирные пятна на одежде, полотенцах и мягкой мебели: просто посыпьте этим средством

Проблема пятен от жира, напитков или грязи постоянна. И некоторые из них не выводятся даже с помощью дорогих средств. Если запачкать любимую вещь или обивку дивана вином, кофе или жиром, то можно месяцами отчищать пятна, а результата все равно не будет. Впрочем, есть простые подручные средства, с помощью которых можно легко и быстро справиться с этой проблемой. Рассказываем, чем удалить даже устаревшие пятна от жира и грязи из любимых вещей.

Как избавиться от жирных пятен на одежде, полотенцах и мебели

Тальк или кукурузный крахмал. Такой способ позволит быстро справиться с жирным пятном. Посыпьте загрязненный участок тальком или крахмалом и оставьте на ночь. На утро просто почистите порошок, а остатки сотрите влажной салфеткой или губкой.

Такой способ позволит быстро справиться с жирным пятном. Посыпьте загрязненный участок тальком или крахмалом и оставьте на ночь. На утро просто почистите порошок, а остатки сотрите влажной салфеткой или губкой. Моющее средство для посуды. Этот гель предназначен для мытья жирной посуды, поэтому с масляным пятном также управится на раз. Нанесите небольшое количество геля на пятно, осторожно потрите, оставьте на несколько минут. Затем постирайте как обычно или прополощите водой – пятно исчезнет, словно его и не было.

Этот гель предназначен для мытья жирной посуды, поэтому с масляным пятном также управится на раз. Нанесите небольшое количество геля на пятно, осторожно потрите, оставьте на несколько минут. Затем постирайте как обычно или прополощите водой – пятно исчезнет, словно его и не было. Уксус и пищевая сода. Это средство отлично подойдет для быстрого удаления жирных и устаревших пятен. Обработайте загрязненный участок уксусом и насыпьте сверху соды, дайте несколько минут, чтобы средства вступили в реакцию. Затем обработанное место протрите влажной губкой или салфеткой.

Это средство отлично подойдет для быстрого удаления жирных и устаревших пятен. Обработайте загрязненный участок уксусом и насыпьте сверху соды, дайте несколько минут, чтобы средства вступили в реакцию. Затем обработанное место протрите влажной губкой или салфеткой. Нашатырный спирт. Перед стиркой обработайте запятнанные участки спиртом, отлично расщепляющим жир. После стирки ваши вещи или полотенца будут как новые.

Перед стиркой обработайте запятнанные участки спиртом, отлично расщепляющим жир. После стирки ваши вещи или полотенца будут как новые. Утюг и пергамент. Если пятно свежее, его можно удалить через минуту. Для этого положите пергамент на загрязненный участок и пройдитесь утюгом. Высокая температура прибора поможет пергаменту впитать в себя весь жир.

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