Белки нужно сбивать миксером / © Pixabay

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Приготовление многих кондитерских изделий предполагает использование взбитых белков, которые можно применять для безе, муссов, суфле, украшения тортов и пирожных. Однако далеко не каждая хозяйка знает, как правильно сбить белки с сахаром.

Рассказываем как это сделать.

Чтобы добиться хорошей пенки, нужно ответственно подойти к выбору емкости для взбивания. С этой целью подходит глубокая миска из керамики, стекла или нержавеющей стали. Важно, чтобы она была идеально чиста. Если на внутренней поверхности есть остатки жира, это не позволит яйцам превратиться в крутую пену. Именно поэтому нежелательно использовать емкость из пластика, так как на ней есть микропоры, в которых могут оставаться масляные частицы.

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Основные советы:

Белок станет лучше сбиваться, если он свеж и его предварительно охладили. Для этого перед тем как взбивать, его помещают в холодильник.

Лучше воспользоваться низкооборотным миксером, а не блендером — он не подходит.

Низкую скорость при взбивании нужно контролировать. Потихоньку необходимо прибавлять скорость.

При использовании миксера проследите, чтобы все белки полностью сбивались, а не только верхушка.

Когда белок сбивали мало, то в нем будет воздух, а когда тесто замешивается, то изделие уже не такое воздушное. Если перебить белки, то у них будет много мелких пузырьков воздуха.

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