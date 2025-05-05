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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как взбить белок с сахаром до густой пены — секреты приготовления

Правильное взбивание яичных белков — навык, являющийся фундаментом многих рецептов, от легких суфле до нежных меренг.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Белки нужно сбивать миксером

Белки нужно сбивать миксером / © Pixabay

Приготовление многих кондитерских изделий предполагает использование взбитых белков, которые можно применять для безе, муссов, суфле, украшения тортов и пирожных. Однако далеко не каждая хозяйка знает, как правильно сбить белки с сахаром.

Рассказываем как это сделать.

Чтобы добиться хорошей пенки, нужно ответственно подойти к выбору емкости для взбивания. С этой целью подходит глубокая миска из керамики, стекла или нержавеющей стали. Важно, чтобы она была идеально чиста. Если на внутренней поверхности есть остатки жира, это не позволит яйцам превратиться в крутую пену. Именно поэтому нежелательно использовать емкость из пластика, так как на ней есть микропоры, в которых могут оставаться масляные частицы.

Основные советы:

  • Белок станет лучше сбиваться, если он свеж и его предварительно охладили. Для этого перед тем как взбивать, его помещают в холодильник.

  • Лучше воспользоваться низкооборотным миксером, а не блендером — он не подходит.

  • Низкую скорость при взбивании нужно контролировать. Потихоньку необходимо прибавлять скорость.

  • При использовании миксера проследите, чтобы все белки полностью сбивались, а не только верхушка.

  • Когда белок сбивали мало, то в нем будет воздух, а когда тесто замешивается, то изделие уже не такое воздушное. Если перебить белки, то у них будет много мелких пузырьков воздуха.

Раньше мы писали, как приготовить тонкий домашний лаваш.

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