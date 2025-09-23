ТСН в социальных сетях

578
1 мин

Как за 10 минут избавиться от накипи в чайнике: это средство лучше соды и лимонной кислоты

Используя эти натуральные методы, вы не только сохраните чайник в чистоте, но и позаботитесь о своем здоровье, ведь в воду не попадут агрессивные химические вещества.

Вера Хмельницкая
Чем отчистить накипь в чайнике

Чем отчистить накипь в чайнике / © Unsplash

Накипь в чайнике — это настоящая проблема для многих хозяек. Она не только портит внешний вид кухонной утвари, но и влияет на вкус воды и напитков. Привычной практикой является использование лимонной кислоты или соды, однако существует лучший метод чистки, которым пользовались наши бабушки. Рассказываем о простом и действенном способе чистки чайника, о котором незаслуженно забыли.

Как почистить накипь в чайнике с помощью яблочной кожуры

Если под рукой нет лимонной кислоты, можно использовать яблоки.

  1. Очистите 2 яблока.

  2. Положите кожуру в чайник и налейте литр воды.

  3. Поставьте чайник на средний огонь и доведите до кипения.

  4. Если чайник электрический, после первого закипания слейте воду, налейте свежую и повторите процесс.

  5. Если чайник обыкновенный, нужно кипятить 7-10 минут.

После завершения процедуры промойте чайник чистой водой. Благодаря органическим кислотам, содержащимся в яблочной кожуре, накипь растворяется естественным путем.

Как почистить чайник от накипи с помощью столового уксуса

Уксус является проверенным средством в борьбе с накипью.

  • Налейте в чайник 500 г воды и добавьте полстакана столового уксуса.

  • Поставьте на огонь и доведите до кипения.

  • Когда раствор закипит, выключите огонь и оставьте чайник на 2 часа, чтобы средство отработало.

  • Через 2 часа слейте раствор, а чайник вымойте чистой водой несколько раз.

Такой способ отлично подходит даже для устаревших известковых отложений.

