Как за 10 минут избавиться от накипи в чайнике: это средство лучше соды и лимонной кислоты
Используя эти натуральные методы, вы не только сохраните чайник в чистоте, но и позаботитесь о своем здоровье, ведь в воду не попадут агрессивные химические вещества.
Накипь в чайнике — это настоящая проблема для многих хозяек. Она не только портит внешний вид кухонной утвари, но и влияет на вкус воды и напитков. Привычной практикой является использование лимонной кислоты или соды, однако существует лучший метод чистки, которым пользовались наши бабушки. Рассказываем о простом и действенном способе чистки чайника, о котором незаслуженно забыли.
Как почистить накипь в чайнике с помощью яблочной кожуры
Если под рукой нет лимонной кислоты, можно использовать яблоки.
Очистите 2 яблока.
Положите кожуру в чайник и налейте литр воды.
Поставьте чайник на средний огонь и доведите до кипения.
Если чайник электрический, после первого закипания слейте воду, налейте свежую и повторите процесс.
Если чайник обыкновенный, нужно кипятить 7-10 минут.
После завершения процедуры промойте чайник чистой водой. Благодаря органическим кислотам, содержащимся в яблочной кожуре, накипь растворяется естественным путем.
Как почистить чайник от накипи с помощью столового уксуса
Уксус является проверенным средством в борьбе с накипью.
Налейте в чайник 500 г воды и добавьте полстакана столового уксуса.
Поставьте на огонь и доведите до кипения.
Когда раствор закипит, выключите огонь и оставьте чайник на 2 часа, чтобы средство отработало.
Через 2 часа слейте раствор, а чайник вымойте чистой водой несколько раз.
Такой способ отлично подходит даже для устаревших известковых отложений.