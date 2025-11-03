Как за 10 минут освежить подушки без стирки и избавиться от пятен и неприятных запахов

Подушки со временем впитывают пыль, пот и запахи, даже если на них регулярно меняют наволочки. Но не всегда есть возможность их постирать — это требует времени, сушки и много усилий. К счастью, существует простой домашний способ освежить подушки всего за десять минут, без стиральной машины и химических средств.

Подготовьте составляющие. Для приготовления средства вам понадобится всего три ингредиента. Сода — 2 столовые ложки), она поглощает влагу, жир и неприятные запахи. Уксус — 1 столовая ложка, дезинфицирующая и растворяющая пятна. Эфирное масло лаванды или эвкалипта — 5 капель, придаст свежесть и легкий аромат. Смешайте эти компоненты в пульверизаторе с половиной стакана теплой воды.

Нанесите чистящую смесь на подушку. Распылите раствор на поверхность подушки, но не слишком обильно, важно, чтобы ткань оставалась лишь слегка влажной. Затем мягкой щеткой или губкой разотрите состав по запятнанным местам. Сода начнет работать сразу, вытащит все неприятные запахи, а уксус поможет растворить загрязнение.

Добавьте сухую чистку. После обработки присыпьте подушку небольшим количеством сухой соды. Оставьте на 5 минут, чтобы она впитала остатки влаги и запахов. Затем тщательно выбейте подушку или пропылесосьте ее насадкой для мягкой мебели.

Проветрите. Уложите подушку у открытого окна или на балкон, пяти минут на свежем воздухе будет достаточно, чтобы она снова стала свежей, сухой и приятной на ощупь.