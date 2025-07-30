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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

Как за 10 минут отмыть грибы лисички от грязи — лайфхак

Лисички — одни из самых любимых грибов многих. Нежный вкус делает их идеальными для различных блюд.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Грибы – настоящий деликатес, который украсит любой праздничный стол

Грибы — настоящий деликатес, который украсит любой праздничный стол / © Pixabay

Лисички — грибы очень вкусные и аппетитные. Однако одной из главных трудностей в приготовлении лисичек является их очищение от песка и грязи.

Опытные грибники советуют сделать все без лишних страданий. Один из действенных способов — использовать подсоленную воду.

Как это сделать:

  • Наливаем в большую широкую миску воду

  • Растворим соль в воде (на 2 л воды достаточно взять 1 столовую ложку соли). Эксперты утверждают, что соль помогает вытащить песок из грибов.

  • Выкладываем лисички, слегка перемешиваем их и оставляем на 5 минут. Песок должен осесть на дне миски

  • Затем быстро промываем грибы холодной водой. Даем воде полностью стечь и готовим лисички по любимому рецепту

Полезные советы:

  • Лисички имеют деликатную текстуру, поэтому избегайте грубой промывки и очистки, чтобы не повредить их.

  • Старайтесь сразу обработать лисички после сбора, поскольку они быстро портятся.

  • После промывки разложите грибы на бумажном полотенце, чтобы они подсохли перед последующей обработкой или приготовлением.

Ранее мы писали, как лучше замораживать грибы. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
8
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