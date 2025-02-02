Как за 10 минут приготовить пиццу из батона и любых продуктов, которые есть в холодильнике

В пиццерию больше не будете ходить: опытные хозяйки поделились секретом приготовления вкусной пиццы из батона – будет смаковать всей семье.

Если вы никогда не готовили "ленивую" пиццу из батона, то непременно нужно попробовать. Она готовится быстро, получается вкусной, а ингредиенты можно добавлять любые, главное, чтобы был батон.

Как за 10 минут приготовить "ленивую" пиццу из батона: пошаговая инструкция

Подготовка. Возьмите батон и разрежьте его пополам вдоль, уберите мякоть, чтобы получилось две "лодочки". Выложите батон на противень, застеленный пергаментной бумагой. Начинка. Здесь могут быть любые продукты на ваш вкус и усмотрение: курица, грибы, колбаса, свежие овощи, маринованные огурцы, бекон, разнообразные виды сыра и т.д. Заливка. Обязательно сделайте заливку из двух яиц, молока и натертого сыра, тогда пицца будет мягкой внутри, хрустящей извне и будет иметь насыщенный сырный вкус. Приготовление пиццы. Смажьте "лодочки" кетчупом, выложите начинку, а сверху налейте заливку. Отправьте батон в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.

Такая пицца будет смаковать как детям, так и взрослым. Ее можно готовить на перекус и брать с собой на работу, она полностью заменит полноценный обед.

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