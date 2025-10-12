Как за 10 минут сварить морковь и картошку на оливье: этим трюком пользуются все повара

Как быстро сварить овощи на оливье / © Фото из открытых источников

Реклама

Салат оливье — это не просто новогодняя классика, а настоящий символ домашнего уюта. Но главная проблема в его приготовлении — варка овощей. Картофель и морковь долго варятся, и на кухне образуется хаос из кастрюль. Однако профессиональные повара с радостью поделились простым трюком, который позволяет сварить все овощи на оливье за 10 минут, сохранив их вкус, аромат и текстуру.

Как за 10 минут сварить овощи на оливье: полезные трюки от профессиональных поваров

Секрет в правильном способе нарезки и приготовления. Вместо того, чтобы варить овощи целиком, повара советуют нарезать их кубиками сразу. Это значительно ускоряет процесс, ведь мелкие кусочки готовятся в несколько раз быстрее.

Овощи кладут не в кипящую воду, а на дуршлаг над кастрюлей с паром. Таким образом, они готовятся равномерно, не теряют цвет и остаются нежными. Достаточно 10 минут — и овощи готовы к смешиванию с другими ингредиентами.

Реклама

Картошку и морковь можно приготовить в рукаве для запекания — это еще один секрет от шефов. Нарезанные овощи складывают в пакет, добавляют несколько ложек воды, завязывают и ставят в микроволновку на 8-10 минут при мощности 800-900 Вт. В результате овощи получаются мягкими, ароматными и не разваренными, именно такими, которые нужны для классического оливье.

Важно знать, что после быстрой варки овощи не промывают холодной водой, а просто оставляют остыть при комнатной температуре. Так сохраняется натуральная сладость картофеля и моркови, а салат имеет насыщенный, домашний вкус.