Как за 10 минут уничтожить сорняки и мох во дворе: опытные хозяева поделились лайфхаком

Только пригреет солнышко, во дворе уже появляются сорняки и мох, которые портят его привлекательный вид.

Сообразительные хозяева изобрели способ борьбы с сорняками во дворе. Такая процедура длится всего 10-15 минут, а результат после нее впечатляющий. Сорняки и мох исчезают со двора, как будто их не было. Рассказываем, как уничтожить все сорняки на своем дворе за десять минут, ссылаясь на издание Mirror.

Как за 10 минут избавиться от сорняков и мха во дворе: поможет копеечное средство

Для этой процедуры понадобится отбеливатель, подойдет даже самый дешевый, он справится со мхом и сорняками. Его нужно правильно разводить, чтобы на булыжниках и других материалах не осталось белых пятен. Возьмите 4 литра воды и добавьте 5 столовых ложек отбеливателя, хорошо размешайте и насыпьте раствор в бутылку с пульверизатором.

Готовой смесью опрыскивайте все пораженные мхом и сорняками участки, оставьте на 10-15 минут, чтобы жидкость отработала. Не стоит держать дольше, поскольку могут остаться пятна, которые будут обесцвечивать брусчатку или камни.

Через пятнадцать минут возьмите теплую воду и вымойте отбеливатель. Тогда нужно еще немного подождать, пока растения пожелтеют, а затем уберите их со своего подворья. Лучше всего работать жесткой щеткой, имеющей металлическую щитину. Так вы сможете более тщательно убрать весь мох и сорняки из каменных плит или брусчатки на своем дворе.

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