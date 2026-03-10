Как за 2-3 минуты очистить ручки газовой или электрической плиты без чрезмерных усилий и снятия

Как очистить ручки газовой пллиты / © pixabay.com

При ежедневном приготовлении пищи ручки газовой или электрической плиты быстро покрываются жиром, пылью и мелкими брызгами блюд. Поэтому они становятся липкими и выглядят неопрятно. Самое сложное то, что грязь скапливается в небольших щелях вокруг ручек. Многие хозяйки думают, что для тщательной очистки нужно снимать ручки плиты, но на самом деле это не обязательно. Существует простое средство, быстро растворяющее жир и позволяющее очистить поверхность буквально за несколько минут.

Какое самое эффективное средство от жира

Одним из самых действенных домашних средств для очищения кухонных поверхностей является раствор уксуса и пищевой соды. Такая смесь быстро расщепляет жир и помогает убрать даже старые загрязнения. Для приготовления требуется:

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка уксуса;

несколько капель средства для мытья посуды;

немного теплой воды.

После смешивания образуется активная пена, хорошо справляющаяся с жиром.

Как очистить ручки плиты без снятия

Сначала нужно смочить губку или небольшую тряпку в подготовленном растворе. Затем аккуратно нанесите его на ручки плиты и вокруг них. Оставьте средство на 2 минуты, чтобы оно растворило жирный налет. После этого нужно просто протереть поверхность губкой.

Уксус хорошо растворяет жир и уничтожает бактерии, а сода действует как мягкий абразив, помогающий убрать загрязнение без повреждения поверхности. В сочетании с моющим средством эта смесь быстро очищает кухонные поверхности и возвращает им аккуратный вид.

Больше грязи обычно накапливается в узких щелях у ручек. Чтобы легко убрать жир в таких местах можно использовать старую зубную щетку, ватные палочки, зубочистку. Эти простые инструменты помогут быстро удалить налет даже в углублениях.