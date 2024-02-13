Как за 2 минуты избавиться от запаха пота из верхней одежды без стирки

Эти копеечные подручные средства помогут быстро вывести неприятный запах пота из верхней одежды.
Запах пота на куртке или пальто – крайне неприятная ситуация, потому что достаточно хлопотная. Ведь верхнюю одежду не так просто постирать. Впрочем, опытные хозяйки имеют в своем арсенале несколько проверенных приемов, благодаря которым от неприятного запаха можно легко избавиться за несколько минут. Рассказываем, как легко избавиться от запаха пота из верхней одежды с помощью копеечных средств.
Как за несколько минут избавиться от запаха пота из куртки или пальто
- Уксус. Наверное, это самое универсальное средство, решающее кучу бытовых проблем. Для того, чтобы устранить запах пота, нужно в равных частях смешать воду и уксус, залить в пульверизатор и обработать смесью загрязненные участки одежды. Оставьте вещь на время, и от запаха пота не останется и следа.
- Пищевая сода. Это еще одно эффективное и дешевое средство для удаления неприятного запаха из верхней одежды. Из соды и воды нужно сделать пастообразную смесь и нанести ее на загрязненные места. Оставьте пасту на час, пока она отработает, потом просто счистите остатки щеткой. Сода крайне эффективно поглощает неприятные запахи, оставляя одежду чистой и свежей.
- Лимонный сок. Выжмите на салфетку сок половинки лимона и приложите ее к загрязнённому участку. Дайте салфетке высохнуть, после чего от одежды больше не будет исходить неприятный запах, он станет чистым и свежим.
- Эфирное масло. Такой способ подойдет для вещей, на которых не останутся пятна после эфирного масла. Налейте в бутылку с распылителем воды, добавьте несколько капель эфирного масла со своим излюбленным запахом и сбрызните одежду. Приятный аромат на отлично замаскирует запах пота.
- Соль. Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Сделайте раствор из столовой ложки соли и теплой воды, обработайте загрязненные места на одежде, запах исчезнет через несколько часов. Этот способ подходит для светлых вещей, по другому могут быть пятна на одежде.
- Спирт. Эта жидкость уберет все запахи из одежды и при этом продезинфицирует ткань. Для этого следует развести спирт с водой в пропорции 1:1, обработать проблемные участки одежды и высушить. Ваша куртка или пальто будут иметь свежий чистый запах.
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