Как за 2 минуты избавиться от запаха пота из верхней одежды без стирки

Запах пота на куртке или пальто – крайне неприятная ситуация, потому что достаточно хлопотная. Ведь верхнюю одежду не так просто постирать. Впрочем, опытные хозяйки имеют в своем арсенале несколько проверенных приемов, благодаря которым от неприятного запаха можно легко избавиться за несколько минут. Рассказываем, как легко избавиться от запаха пота из верхней одежды с помощью копеечных средств.

Как за несколько минут избавиться от запаха пота из куртки или пальто

Уксус. Наверное, это самое универсальное средство, решающее кучу бытовых проблем. Для того, чтобы устранить запах пота, нужно в равных частях смешать воду и уксус, залить в пульверизатор и обработать смесью загрязненные участки одежды. Оставьте вещь на время, и от запаха пота не останется и следа.

Наверное, это самое универсальное средство, решающее кучу бытовых проблем. Для того, чтобы устранить запах пота, нужно в равных частях смешать воду и уксус, залить в пульверизатор и обработать смесью загрязненные участки одежды. Оставьте вещь на время, и от запаха пота не останется и следа. Пищевая сода. Это еще одно эффективное и дешевое средство для удаления неприятного запаха из верхней одежды. Из соды и воды нужно сделать пастообразную смесь и нанести ее на загрязненные места. Оставьте пасту на час, пока она отработает, потом просто счистите остатки щеткой. Сода крайне эффективно поглощает неприятные запахи, оставляя одежду чистой и свежей.

Это еще одно эффективное и дешевое средство для удаления неприятного запаха из верхней одежды. Из соды и воды нужно сделать пастообразную смесь и нанести ее на загрязненные места. Оставьте пасту на час, пока она отработает, потом просто счистите остатки щеткой. Сода крайне эффективно поглощает неприятные запахи, оставляя одежду чистой и свежей. Лимонный сок. Выжмите на салфетку сок половинки лимона и приложите ее к загрязнённому участку. Дайте салфетке высохнуть, после чего от одежды больше не будет исходить неприятный запах, он станет чистым и свежим.

Выжмите на салфетку сок половинки лимона и приложите ее к загрязнённому участку. Дайте салфетке высохнуть, после чего от одежды больше не будет исходить неприятный запах, он станет чистым и свежим. Эфирное масло. Такой способ подойдет для вещей, на которых не останутся пятна после эфирного масла. Налейте в бутылку с распылителем воды, добавьте несколько капель эфирного масла со своим излюбленным запахом и сбрызните одежду. Приятный аромат на отлично замаскирует запах пота.

Такой способ подойдет для вещей, на которых не останутся пятна после эфирного масла. Налейте в бутылку с распылителем воды, добавьте несколько капель эфирного масла со своим излюбленным запахом и сбрызните одежду. Приятный аромат на отлично замаскирует запах пота. Соль. Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Сделайте раствор из столовой ложки соли и теплой воды, обработайте загрязненные места на одежде, запах исчезнет через несколько часов. Этот способ подходит для светлых вещей, по другому могут быть пятна на одежде.

Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Сделайте раствор из столовой ложки соли и теплой воды, обработайте загрязненные места на одежде, запах исчезнет через несколько часов. Этот способ подходит для светлых вещей, по другому могут быть пятна на одежде. Спирт. Эта жидкость уберет все запахи из одежды и при этом продезинфицирует ткань. Для этого следует развести спирт с водой в пропорции 1:1, обработать проблемные участки одежды и высушить. Ваша куртка или пальто будут иметь свежий чистый запах.

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