Как за 2 минуты очистить ручки газовой или электрической плиты от жира без чрезмерных усилий

Возможно, кому-то нравится чистить газовую или электрическую плиту от грязи и жира, но все же это занятие не из приятных. Для владельцев сенсорных плит нет проблем с жиром на ручках, такую плиту можно просто вытереть. Но когда нужно чистить традиционную плиту с ручками, решетками и конфорками, то настроение сразу портится. Но с этим можно легко справиться – больше никаких проблем и чрезмерных усилий. Как отчистить ручки от жира и грязи за несколько минут – читайте дальше.

Раньше мы писали, как без труда отмыть кухню от жира и устаревшей грязи.

Как быстро очистить ручки газовой или электрической плиты от устаревшего жира: пошаговая инструкция

Подготовьте для чистки ручек газовой или электрической плиты горячую воду, жидкость для мытья посуды, губку, соду и уксус. Затем смешайте теплую воду и моющее средство в ведре. Намочите губку в растворе и уложите на ручку плиты. Подождите 2 минуты, чтобы жир растворился под действием моющего средства. Тщательно протрите ручки губкой, если жир остался, следует повторить процедуру. Для более устаревших загрязнений следует смешать соду и уксус для получения пасты. Нанесите получившуюся смесь на ручки плиты, оставьте на несколько минут и протрите губкой.

Как снять ручки с газовой и электрической плиты и почистить их

Чтобы снять ручки с газовой или электрической плиты, нужно сначала проверить, снимаются ли они. Если есть инструкция к плите, эту информацию можно узнать там. Когда инструкция потерялась, следует самостоятельно проверить, легонько потянув их к себе. Съемные ручки без труда снимутся с плиты.

Чтобы очистить съемные ручки плиты, нужно сделать моющее средство из соды и очень горячей воды в пропорции: 3 столовых ложки соды на 0,5 л горячей воды. Затем снятые ручки следует поместить в раствор и оставить на 20 минут. Дальше можно помыть их с помощью старой зубной щетки.

Как почистить ручки газовой и электрической плиты, если они не снимаются: 7 действенных способов

Хозяйственным мылом. Такое мыло содержит щелочи, поэтому оно подходит не только для стирки, но и для очистки загрязнений с любых поверхностей. Чтобы почистить ручки плиты, нужно натереть часть бруска хозяйственного мыла, залить пол стакана кипятка и хорошо размешать. Затем смочите губку или салфетку в растворе и хорошо протрите устаревший жир и грязь. Затем следует протереть влажной и сухой тканью.

Такое мыло содержит щелочи, поэтому оно подходит не только для стирки, но и для очистки загрязнений с любых поверхностей. Чтобы почистить ручки плиты, нужно натереть часть бруска хозяйственного мыла, залить пол стакана кипятка и хорошо размешать. Затем смочите губку или салфетку в растворе и хорошо протрите устаревший жир и грязь. Затем следует протереть влажной и сухой тканью. Содой и перекисью водорода. Чтобы быстро очистить ручки газовой плиты, нужно смешать 2 чайные ложки соды и немного перекиси 3%, чтобы образовалась паста. С помощью зубной щётки нанесите эту массу на ручки плитки, а через 7 минут почистите поверхность ручек этой же щеткой. Затем следует тщательно протереть влажной тканью.

Чтобы быстро очистить ручки газовой плиты, нужно смешать 2 чайные ложки соды и немного перекиси 3%, чтобы образовалась паста. С помощью зубной щётки нанесите эту массу на ручки плитки, а через 7 минут почистите поверхность ручек этой же щеткой. Затем следует тщательно протереть влажной тканью. Влажные салфетки. Такие салфетки содержат спирт, поэтому хорошо справятся с грязью и жиром, поскольку смогут его растворить. Но этот способ сработает, если поверхность не очень грязная. Осторожно влажной салфеткой пройдитесь по панели газовой плиты, если потребуется, повторите процедуру.

Такие салфетки содержат спирт, поэтому хорошо справятся с грязью и жиром, поскольку смогут его растворить. Но этот способ сработает, если поверхность не очень грязная. Осторожно влажной салфеткой пройдитесь по панели газовой плиты, если потребуется, повторите процедуру. Анисовые капли с содержанием нашатырного спирта. Нанесите на ватный диск анисовые капли, которые можно приобрести в любой аптеке и очистите ручки плиты. Если плита очень грязная, оставьте диск на загрязненном месте на несколько минут, затем тщательно протрите. Но во время процедуры нужно открыть окно, так как капли обладают резким запахом.

Нанесите на ватный диск анисовые капли, которые можно приобрести в любой аптеке и очистите ручки плиты. Если плита очень грязная, оставьте диск на загрязненном месте на несколько минут, затем тщательно протрите. Но во время процедуры нужно открыть окно, так как капли обладают резким запахом. «Болтушкой». Для приготовления этого средства нужно смешать спирт, глицерин, воду и аммиак в равных частях – по 1 чайной ложке каждой составляющей. Затем в этом растворе смочите зубную щетку и потрите грязные места и ручки плитки. Оставьте раствор на 5-7 минут, чтобы грязь и жир растворились, затем протрите влажной губкой или тряпкой.

Для приготовления этого средства нужно смешать спирт, глицерин, воду и аммиак в равных частях – по 1 чайной ложке каждой составляющей. Затем в этом растворе смочите зубную щетку и потрите грязные места и ручки плитки. Оставьте раствор на 5-7 минут, чтобы грязь и жир растворились, затем протрите влажной губкой или тряпкой. Лимонный сок. Сок лимона содержит много кислоты, растворяющей жир. Нужно выжать сок лимона, смочить в нем зубную щетку и протереть грязные ручки. Если грязь не отмывается, щетку можно обмакнуть в соду и тщательно потереть еще. Затем следует протереть обработанную поверхность влажной губкой или тканью.

Читайте также:

Как избавиться от запаха пота на одежде: 6 копеечных средств, чтобы легко решить проблему

Кладите соду в холодильник раз в месяц: необычный способ, от эффекта которого ахнете

Чтобы закрасить седину, возьмите картофельную шелуху: как она поможет на кухне, на огороде, для красоты