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Как за 2 минуты почистить гору молодого картофеля: три гениальных трюка, о которых мало кто знает
Молодой картофель любят все, но его чистка портит настроение многим. Тонкая шкурка, земля и куча маленьких клубней, которые нужно чистить по одному, убивают желание готовить его. Однако есть несколько полезных трюков, которые помогут быстро и легко почистить килограммы молодого картофеля.
Как почистить много молодого картофеля за две минуты: полезные советы
Способ №1: ведро с водой и соль. Это самый простой способ, но очень эффективный. Вам нужно взять обычное пластиковое ведро с крышкой, если картошки немного, можно брать кастрюлю. Насыпьте картофель в ведро, добавьте немного воды и горсть соли. Закройте емкость крышкой и хорошо потрясите одну-две минуты. Вода с солью образуют естественный «пилинг» для картофеля, он будет чиститься сам. Остается потом помыть под проточной водой.
Способ №2: полиэтиленовый пакет и соль. Такой трюк идеально подойдет для чистки небольшой порции молодого картофеля. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет или мешок. Насыпьте туда молодой картофель и 2–3 столовых ложки крупной соли, завяжите пакет и потрясите около минуты. Соль действует как скраб, убирая тонкую шкурку и грязь. Потом просто промойте — и молодая картошка готова к приготовлению.
Способ №3: миска и металлическая губка. Если под рукой нет ведра или пакета, но хочется быстрого результата, можно применить этот метод. Положите молодой картофель в глубокую миску или тазик и налейте немного воды. Возьмите новую металлическую губку для мытья посуды и круговыми движениями начинайте тереть картофель в воде. Таким образом клубни чистятся достаточно быстро. Но следует учитывать, что этот метод подходит только для совсем молодого картофеля, который имеет очень тонкую и нежную кожуру.