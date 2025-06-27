Как за 2 минуты почистить гору молодого картофеля: три гениальных трюка, о которых мало кто знает

Способ №1: ведро с водой и соль. Это самый простой способ, но очень эффективный. Вам нужно взять обычное пластиковое ведро с крышкой, если картошки немного, можно брать кастрюлю. Насыпьте картофель в ведро, добавьте немного воды и горсть соли. Закройте емкость крышкой и хорошо потрясите одну-две минуты. Вода с солью образуют естественный «пилинг» для картофеля, он будет чиститься сам. Остается потом помыть под проточной водой.

Способ №2: полиэтиленовый пакет и соль. Такой трюк идеально подойдет для чистки небольшой порции молодого картофеля. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет или мешок. Насыпьте туда молодой картофель и 2–3 столовых ложки крупной соли, завяжите пакет и потрясите около минуты. Соль действует как скраб, убирая тонкую шкурку и грязь. Потом просто промойте — и молодая картошка готова к приготовлению.