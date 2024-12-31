Как за 2 минуты почистить помело: два быстрых способа и один — для красивой подачи на стол

Помело, который прибыл когда-то с Востока, успешно прижился на столе украинцев. Однако не всем удается справиться с его чисткой.

Существует одна главная ошибка, которую допускают во время чистки этого экзотического фрукта. Большинство украинцев искренне считают, что от его кожуры нужно избавляться так же, как от кожуры апельсина или мандарина. То есть просто снимать ее, пока в руках не останется сочная сердцевина.

Однако помело таким образом не почистить. И виной этому именно его жесткая и толстая кожура. А еще каждая долька мякоти помело имеет околоплодную пленочку, которую также следует снять перед тем, как есть фрукт.

Как результат, на самом деле чистка превращается в сложный процесс, после которого еще и остается много отходов. В Сети же показали два простых способа, как быстро почистить помело.

Чтобы быстро почистить фрукт, сначала нужно отрезать верхушку и нижнюю часть, а затем нарезать помело толстыми кольцами. Теперь — сделать поперечный надрез на каждом кольце, чтобы их раскрыть. После этого вы сможете без проблем отделить дольки, которые легко отходят от околоплодной пленки.

Если вы хотите почистить фрукт так, чтобы сердцевина осталась в ядре, можно использовать другой способ. Надрежьте кожуру фрукта от верхушки вниз по принципу цветочка, а затем просто раскройте его "лепестки", чтобы освободить мякоть.

А если вам нужно красиво нарезать помело на стол, тогда его кожуру можно использовать в качестве емкости для кусочков мякоти. Хотя способ этот и не быстрый, но красивая подача вам гарантирована. Сначала промойте фрукт, сделайте на кожуре поперечный надрез по центру, продвиньте туда пальцы и осторожно вытяните ядро. Разломайте его на дольки, почистите их от околоплодной пленки, сложите в нижнюю часть от кожуры, что имеет форму мисочки, и прикройте верхней половинкой — так можно подавать на стол.

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