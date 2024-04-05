Как за 2 минуты почистить сельдь: об этом способе мало кто знает

Чтобы быстрее почистить рыбу от костей, можно пользоваться такими способами.
Наверное, ни один вкусный обед или праздничный стол не обходится без слабосоленой сельди. Что неудивительно, поскольку это один из любимых продуктов всех украинцев. А еще из него можно сделать множество блюд: салаты, закуски, бутерброды и просто подать на стол в виде порезанных кусочков с луком. Рассказываем, как можно очень быстро почистить сельдь, не тратя много усилий.
Как быстро почистить сельдь от костей: действенный способ
Сначала приготовьтесь к чистке рыбы. Надо взять нож, бумажные салфетки, пинцет и пластиковую доску, потому что деревянную будет сложнее отмыть — она быстро впитывает запах рыбы.
Как почистить сельдь от кожуры и костей: пошаговая инструкция
- Хорошо вымойте рыбу под проточной водой.
- Удалите голову и внутренности, еще раз промойте тушку.
- Сделайте надрез на спинке и вытяните плавник.
- Подденьте кожуру ножом в месте разреза и стяните ее с рыбы — она легко отделится.
- Затем возьмите рыбу за хвост и отделите филе от костей.
- Снимите остатки филе с хребта, держа его двумя пальцами.
- В конце достаньте все косточки пинцетом и нарежьте филе на кусочки.
Как почистить сельдь за 2 минуты
Это очень быстрый способ, которым можно воспользоваться, когда быстро нужно подать рыбу на стол.
Хорошо вымойте сельдь под проточной водой, затем отрежьте голову и хвост. Разрежьте брюшко рыбы и достаньте оттуда все внутренности, еще раз промойте тушку. Положите рыбу на разделочную доску, нажмите рукой на селедку так, чтобы она распласталась. Другой рукой потяните за хребет от хвоста и вытяните его. Таким образом, все кости будут на хребте — вам просто останется порезать рыбу на кусочки.
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Замочите лук перед высадкой в этом растворе – и он вырастет величиной с кулак.
Насыпьте ложку этого средства и оставьте на 10 минут: даже самый грязный унитаз станет белоснежным.