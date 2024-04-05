Как за 2 минуты почистить сельдь: об этом способе мало кто знает

Наверное, ни один вкусный обед или праздничный стол не обходится без слабосоленой сельди. Что неудивительно, поскольку это один из любимых продуктов всех украинцев. А еще из него можно сделать множество блюд: салаты, закуски, бутерброды и просто подать на стол в виде порезанных кусочков с луком. Рассказываем, как можно очень быстро почистить сельдь, не тратя много усилий.

Как быстро почистить сельдь от костей: действенный способ

Сначала приготовьтесь к чистке рыбы. Надо взять нож, бумажные салфетки, пинцет и пластиковую доску, потому что деревянную будет сложнее отмыть — она быстро впитывает запах рыбы.

Как почистить сельдь от кожуры и костей: пошаговая инструкция

Хорошо вымойте рыбу под проточной водой.

Удалите голову и внутренности, еще раз промойте тушку.

Сделайте надрез на спинке и вытяните плавник.

Подденьте кожуру ножом в месте разреза и стяните ее с рыбы — она легко отделится.

Затем возьмите рыбу за хвост и отделите филе от костей.

Снимите остатки филе с хребта, держа его двумя пальцами.

В конце достаньте все косточки пинцетом и нарежьте филе на кусочки.

Как почистить сельдь за 2 минуты

Это очень быстрый способ, которым можно воспользоваться, когда быстро нужно подать рыбу на стол.

Хорошо вымойте сельдь под проточной водой, затем отрежьте голову и хвост. Разрежьте брюшко рыбы и достаньте оттуда все внутренности, еще раз промойте тушку. Положите рыбу на разделочную доску, нажмите рукой на селедку так, чтобы она распласталась. Другой рукой потяните за хребет от хвоста и вытяните его. Таким образом, все кости будут на хребте — вам просто останется порезать рыбу на кусочки.

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Замочите лук перед высадкой в этом растворе – и он вырастет величиной с кулак.

Насыпьте ложку этого средства и оставьте на 10 минут: даже самый грязный унитаз станет белоснежным.