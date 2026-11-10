Как за 2 минуты приготовить капусту на голубцы без варки: будет эластичной и не будет рваться

Как быстро подготовить капусту на голубцы

Реклама

Чтобы подготовить капусту для голубцов, совсем не обязательно варить целый кочан в большой кастрюле и поочередно снимать размягченные листья. Есть более быстрый способ, который поможет сделать капустные листья мягкими и удобными для заделки начинки. Для этого понадобится обычная микроволновка, а весь процесс займет всего несколько минут.

Как быстро размягчить капусту для голубцов в микроволновке

Этот способ особенно удобен, когда нужно приготовить голубцы, но нет времени ждать, пока закипит вода и сварится кочан. Под действием микроволн капустные листья прогреваются, теряют лишнюю жесткость и становятся достаточно эластичными, чтобы их можно было сворачивать без трещин.

Реклама

Для этого понадобится:

Реклама

один средний кочан капусты;

немного воды;

глубокая посуда, пригодная для использования в микроволновке;

пищевая пленка, пригодная для микроволновки или крышка для посуды.

Сначала снимите с кочана поврежденные верхние листья и вырежьте ножку. Промойте капусту и положите ее в емкость сердцевиной вверх. Добавьте ко дну примерно 2–3 столовых ложки воды. Накройте посуду крышкой, оставив возможность выхода пара.

Поставьте капусту в микроволновку на 2 минуты при мощности примерно 800–900 Вт. После завершения извлеките емкость, осторожно проверьте мягкость наружных листьев и, если нужно, прогрейте еще 1–2 минуты. Время зависит от размера кочана, плотности капусты и мощности прибора.

Когда листья немного остынут, снимайте их по одному. Если внутренние листья остались жесткими, повторите короткий прогрев.

Что сделать, чтобы капустные листья не рвались во время приготовления голубцов

Даже после размягчения капусты важно правильно подготовить листья. Именно толстая центральная жилка часто мешает аккуратно заворачиваться и становится причиной разрывов.

Реклама

Есть несколько простых способов:

Срежьте утолщение. Положите лист на доску и осторожно срежьте ножом часть толстой центральной жилки, не повреждая саму пластину.

Не перегревайте капусту. Если листья стали слишком мягкими, они могут терять форму и рваться во время приготовления.

Не кладите слишком много начинки. Большое количество фарша и риса создает излишнее напряжение на листе, особенно у краев.

Заворачивайте начинку в теплые, но не горячие листья. После прогревания дайте им немного остыть, чтобы удобно было работать руками.

Новости партнеров

Новости партнеров