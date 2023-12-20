Как за 2 минуты вывести пятна и грязь на светлой куртке без стирки: секрет безупречной чистоты

Так как светлая одежда сейчас на пике популярности, у многих модниц есть зимние куртки таких цветов. Но на светлой верхней одежде постоянно появляются какие-то загрязнения или пятна. И что делать, когда нет возможности постоянно стирать куртку или сдавать ее в химчистку? Выход есть и очень простой. Рассказываем, что нужно делать, чтобы сохранить ваш светлый пуховик чистым и свежим, как будто только из магазина.

Как быстро избавиться от грязи и пятен со светлой куртки

Чтобы избежать быстрого загрязнения светлой зимней одежды, соблюдайте эти несложные правила. Тогда ваша куртка будет безупречно чистой даже без стирки.

Правило №1. Старайтесь выбирать светлые пуховики, имеющие водоотталкивающую пропитку. Тогда большая часть грязи будет просто стекать из вашей куртки. К тому же, такие куртки легко отчищаются с помощью влажных салфеток и губок под струей воды. Если у вас не такая куртка, приобретите водоотталкивающий спрей или жидкость.

Старайтесь выбирать светлые пуховики, имеющие водоотталкивающую пропитку. Тогда большая часть грязи будет просто стекать из вашей куртки. К тому же, такие куртки легко отчищаются с помощью влажных салфеток и губок под струей воды. Если у вас не такая куртка, приобретите водоотталкивающий спрей или жидкость. Правило №2. Стирать светлый пуховик нужно только тогда, когда вы не смогли избавиться от пятен самостоятельно, или когда поле загрязнения достаточно велико. Если вы собираетесь стирать куртку в стиральной машинке, то кроме верхней одежды туда ничего больше не кладите. Для того, чтобы заполнить барабан согласно инструкции, лучше положить вместе с курткой чистое белое полотенце.

Стирать светлый пуховик нужно только тогда, когда вы не смогли избавиться от пятен самостоятельно, или когда поле загрязнения достаточно велико. Если вы собираетесь стирать куртку в стиральной машинке, то кроме верхней одежды туда ничего больше не кладите. Для того, чтобы заполнить барабан согласно инструкции, лучше положить вместе с курткой чистое белое полотенце. Правило №3. Маленькие пятна удаляйте влажными салфетками или водой. А загрязнение от декоративной косметики хорошо удаляет мицеллярную воду. Также можно воспользоваться антисептиком, содержащим спирт, он растворяет грязные и жирные пятна.

Маленькие пятна удаляйте влажными салфетками или водой. А загрязнение от декоративной косметики хорошо удаляет мицеллярную воду. Также можно воспользоваться антисептиком, содержащим спирт, он растворяет грязные и жирные пятна. Правило №4. Следует также правильно сушить светлую куртку, чтобы на ней не было грязных пятен. После дождя или снега просушите верхнюю одежду, но не стоит класть ее на батарею. Повесьте куртку на плечиках в хорошо проветриваемом помещении. Карманы и двойные элементы на куртке следует вывернуть, а пух распределить равномерно вручную. Если пуховик очень мокрый, тогда положите его на поверхность на чистое полотенце, он быстро впитает лишнюю влагу.

Читайте также:

Почему нужно выбирать сатиновое постельное белье: оно не мнется, роскошное и недорогое

Как создать незабываемый рождественский аромат для дома: эти копеечные составляющие есть на каждой кухне.

Как быстро избавиться от белых следов соли на обуви: действенные методы, проверенные временем