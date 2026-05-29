Как за 3 минуты отчистить ручки газовой или электрической плиты без снятия и чрезмерных усилий

Ручки кухонной плиты постоянно контактируют с жиром, паром и пылью. Во время приготовления пищи на них оседают брызги растительного масла, остатки соусов и копоть. Поэтому поверхность становится липкой, тусклой и неприятной на ощупь. Сложнее всего очистить места у стыков и труднодоступные щели, где грязь накапливается больше всего. Однако опытные хозяйки давно знают простые способы, помогающие быстро вернуть ручкам идеальную чистоту даже без снятия.

Пищевая сода и уксус. Одним из самых популярных способов считается очищение содой и уксусом. Соду нужно нанести на влажную губку или старую зубную щетку, после чего хорошо потереть загрязненные места. Затем на поверхность капают немного уксуса. Смесь начинает активно пениться и быстро растворяет жирный налет. Уже через несколько минут грязь легко снимается влажной салфеткой. Нашатырный спирт. Еще одно очень эффективное средство — обычный нашатырный спирт. Его смешивают с водой в равных пропорциях, наносят на ручки и оставляют примерно на 5 минут. После этого жир и копоть легко убираются губкой или ватной палочкой. Хозяйки особенно ценят этот способ за то, что он хорошо очищает даже старые загрязнения. Лимонная кислота. Лимонная кислота тоже отлично справляется с кухонным жиром. Для этого пакетик кислоты растворяют в небольшом количестве теплой воды и раствор наносят на ручки плиты. Кислота постепенно растворяет налет и возвращает поверхности блеск. Особенно хорошо этот метод подходит для светлых плит, на которых видны желтые пятна и масляные следы. Хозяйственное мыло. Если загрязнения не очень сильные, отлично помогает обычное хозяйственное мыло. Его натирают на терке, растворяют в горячей воде и наносят густую мыльную смесь на ручки. Уже через несколько минут жир становится мягким и легко удаляется губкой. Этот способ считается одним из самых безопасных для любых поверхностей.

Специалисты советуют не ждать, пока жир накопится толстым слоем. Если регулярно протирать ручки плиты, грязь не будет успевать въедаться в поверхность. Для маленьких щелей удобно использовать старую зубную щетку или ватные палочки. Именно регулярный уход помогает поддерживать плиту чистой без изнурительной генеральной уборки.

