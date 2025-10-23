ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
684
Время на прочтение
1 мин

Как за 3 минуты приготовить листья капусты на голубцы без варки: этот лайфхак сэкономит кучу времени

Чтобы приготовить мягкие и эластичные капустные листья на голубцы без варки, можно воспользоваться этими двумя легкими способами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить капусту на голубке без варки

Как приготовить капусту на голубке без варки

Многие хозяйки признаются, что самая неприятная часть приготовления голубцов — это варка капусты. Листья рвутся, головка разваливается, а кухня наполняется горячим паром и не очень приятным запахом. К счастью, существует простой способ обойтись без варки, что позволит получить мягкие, эластичные листья, которые не будут рваться, всего за несколько минут.

Как приготовить листья капусты на голубцы за 3 минуты: полезный трюк

Чтобы подготовить капусту без кипячения, вам понадобится только пакет и микроволновка.

  • Снимите с капусты нужное количество листьев.

  • Промойте их и слегка обсушите полотенцем.

  • Сложите листья в плотный полиэтиленовый пакет или контейнер, подходящий для микроволновки.

  • Поставьте в микроволновку на 3 минуты, включив среднюю мощность.

  • Осторожно достаньте: капустные листья будут мягкими, эластичными и готовыми для заворачивания начинки.

Альтернативный вариант приготовления при отсутствии микроволновки. Если микроволновки нет, просто положите капусту в морозильную камеру на 5 часов, а затем разморозьте при комнатной температуре. Листья станут такими же мягкими и эластичными, словно после варки.

Какие преимущества такого способа приготовления листьев капусты на голубцы

  • Никакой пары от кипятка — кухня остается свежей.

  • Листья не рвутся и сохраняют естественный цвет.

  • Голубцы получаются идеальными, как в ресторане, потому что капуста не переварена.

  • Экономия времени — всего 3 минуты вместо полчаса.

Дата публикации
Количество просмотров
684
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie