Как за 3 минуты приготовить листья капусты на голубцы без варки: этот лайфхак сэкономит кучу времени

Как приготовить капусту на голубке без варки

Многие хозяйки признаются, что самая неприятная часть приготовления голубцов — это варка капусты. Листья рвутся, головка разваливается, а кухня наполняется горячим паром и не очень приятным запахом. К счастью, существует простой способ обойтись без варки, что позволит получить мягкие, эластичные листья, которые не будут рваться, всего за несколько минут.

Как приготовить листья капусты на голубцы за 3 минуты: полезный трюк

Чтобы подготовить капусту без кипячения, вам понадобится только пакет и микроволновка.

Снимите с капусты нужное количество листьев.

Промойте их и слегка обсушите полотенцем.

Сложите листья в плотный полиэтиленовый пакет или контейнер, подходящий для микроволновки.

Поставьте в микроволновку на 3 минуты, включив среднюю мощность.

Осторожно достаньте: капустные листья будут мягкими, эластичными и готовыми для заворачивания начинки.

Альтернативный вариант приготовления при отсутствии микроволновки. Если микроволновки нет, просто положите капусту в морозильную камеру на 5 часов, а затем разморозьте при комнатной температуре. Листья станут такими же мягкими и эластичными, словно после варки.

Какие преимущества такого способа приготовления листьев капусты на голубцы