Как за 3 минуты восстановить эмалированную посуду: кастрюли будут блестеть, как новые

Наверное, у многих из нас есть дома эмалированная посуда. Какие красивые и блестящие кастрюли, когда они еще новые. И как бывает сложно следить за их безупречным видом. Потому что эмаль такая капризная, она повреждается сразу же, если ее неправильно помыть или поскрести металлической губкой. А так хочется, чтобы любимая посуда оставалась новой как можно дольше. И это вполне реально. Рассказываем, как восстановить безупречный вид эмалированной посуды простыми и безопасными методами, не повреждающими тонкий слой эмали.

Как быстро и безопасно восстановить старую эмалированную посуду

Пищевая сода. Насыпьте средство на поверхность кастрюли. Затем смочите губку в теплой воде и осторожно протрите обработанные содой участки. После чистки поверхности хорошо промойте кастрюлю чистой теплой водой. После такой процедуры вернется прежний блеск и чистота вашей посуды.

Насыпьте средство на поверхность кастрюли. Затем смочите губку в теплой воде и осторожно протрите обработанные содой участки. После чистки поверхности хорошо промойте кастрюлю чистой теплой водой. После такой процедуры вернется прежний блеск и чистота вашей посуды. Уксус. Сделайте чистящий раствор кастрюли. В равных пропорциях смешайте уксус и воду, оставьте в кастрюле отрабатывать на несколько часов. Затем осторожно потрите поверхность губкой и промойте с раствором для мытья посуды. Такой способ будет крайне эффективным для удаления устаревшей грязи, коричневых или желтых пятен, минеральных отложений и нагара. Ваша кастрюля будет сиять, как будто только из магазина, а эмаль будет оставаться невредимой.

Сделайте чистящий раствор кастрюли. В равных пропорциях смешайте уксус и воду, оставьте в кастрюле отрабатывать на несколько часов. Затем осторожно потрите поверхность губкой и промойте с раствором для мытья посуды. Такой способ будет крайне эффективным для удаления устаревшей грязи, коричневых или желтых пятен, минеральных отложений и нагара. Ваша кастрюля будет сиять, как будто только из магазина, а эмаль будет оставаться невредимой. Лимон и соль. Чтобы сделать чистящее средство, разрежьте пополам лимон. Посыпьте загрязненные участки кастрюли солью и осторожно вотрите лимоном соль в запятнанные части посуды. Лимон будет работать как скребок, осторожно удаляя нагар, устаревшую грязь и налет. После такой процедуры, ваша посуда будет сиять, как новая.

Чтобы сделать чистящее средство, разрежьте пополам лимон. Посыпьте загрязненные участки кастрюли солью и осторожно вотрите лимоном соль в запятнанные части посуды. Лимон будет работать как скребок, осторожно удаляя нагар, устаревшую грязь и налет. После такой процедуры, ваша посуда будет сиять, как новая. Перекись водорода. Налейте перекись на участки, которые нуждаются в чистке, и оставьте на 3 минуты. Можно смочить средством полотенце и положить на посуду, чтобы перекись отрабатывала, эффект будет тот же. Затем потрите кастрюлю губкой и тщательно вымойте теплой водой.

Налейте перекись на участки, которые нуждаются в чистке, и оставьте на 3 минуты. Можно смочить средством полотенце и положить на посуду, чтобы перекись отрабатывала, эффект будет тот же. Затем потрите кастрюлю губкой и тщательно вымойте теплой водой. Горчица. Таким образом вы сможете удалить всю грязь, не повредив эмали. Возьмите 3 столовых ложки горчицы и 2 столовых ложки воды, сделайте пастообразную смесь и на час нанесите средство на загрязненные места. Когда горчичная паста отработает, потрите обработанные участки губкой и тщательно смойте водой.

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