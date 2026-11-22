Забыли замочить фасоль на ночь, а для обеда нужна готовая? Не обязательно откладывать приготовление блюда. Сухую фасоль можно сварить без предварительного замачивания, если использовать скороварку или мультиварку с функцией приготовления под давлением. Именно этот способ помогает значительно сократить время и получить мягкие бобы без длительного ожидания. По рекомендациям специалистов Университета Небраски незамоченная черная фасоль и фасоль пинто могут готовиться под давлением примерно 20–30 минут. В то же время, время зависит от сорта, размера и возраста бобов.

Используйте скороварку. Переберите и промойте стакан сухой фасоли, переведите в скороварку и залейте водой в соответствии с инструкцией прибора. Жидкость должна полностью покрывать бобы. Установите режим высокого давления. Для черной фасоли ориентир составляет 20–30 минут, для фасоли пинто — 15–20 минут. Учитывайте, что время набора давления и его естественного сброса добавляется отдельно.

Выберите мультиварку с функцией приготовления под давлением. Это удобная альтернатива обычной скороварке. Принцип тот же: промытые бобы заливают водой, герметично закрывают крышку и готовят на соответствующем режиме. Точное время следует сверять с инструкцией производителя.

Не смешивайте разные сорта. Белая, черная, красная и пестрая фасоль имеют разный размер и плотность. Если готовить их вместе, одни бобы могут развариться, пока другие останутся жесткими. Для равномерного результата используйте один сорт.

Не добавляйте помидоры и уксус в начале. Кислые ингредиенты могут замедлять размягчение фасоли. Потому томатную пасту, помидоры, уксус и лимонный сок лучше добавлять уже тогда, когда бобы стали мягкими.

Не переполняйте чашу. Во время приготовления фасоль увеличивается в объеме, а жидкость может пениться. Соблюдайте ограничения производителя: для многих скороварок рекомендуют заполнять чашу не более чем наполовину, если готовят пенящиеся продукты.

Проверяйте готовность, а не только время. После завершения программы попробуйте несколько бобов. Они должны быть мягкими внутри без твердой серединки. Если фасоль еще недостаточно сварилась, продолжите приготовление в соответствии с инструкцией прибора.