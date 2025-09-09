Как за 5 минут избавиться от сорняков на дорожках между плиткой: простой американский лайфхак

Как быстро избавиться от сорняков между тротуарной плиткой / © zaxid.net

Сорняки на садовых дорожках или между тротуарной плиткой портят вид двора и становятся настоящей проблемой для хозяев. Постоянное вырывание руками занимает много времени, а химические средства не всегда безопасны. Американцы уже давно нашли простой способ, помогающий быстро и эффективно уничтожить нежелательную зелень.

Американский лайфхак, который поможет быстро избавиться от сорняков между плиткой

Самый простой метод — это обычная горячая вода с добавлением соли. Достаточно приготовить раствор из 1 литра кипятка и 2 столовые ложки соли и залить им сорняки между тротуарной плиткой. Горячая жидкость обжигает корень, а соль предотвращает повторное прорастание. Уже через 5 минут зелень увядает и легко выдергивается.

Какие еще самые лучшие народные методы борьбы с сорняками между тротуарной плиткой