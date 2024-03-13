Как за 5 минут превратить старую грязную куртку в новую: секретный метод химчисток

Ваша куртка станет новой, как после профессиональной чистки: этот способ легко повторить дома.

Верхнюю одежду достаточно сложно отчистить или постирать. Впрочем, рабочие химчистки с радостью поделились секретами, как быстро и без лишних усилий отчистить даже очень грязную куртку. Рассказываем, как вернуть куртке ее первозданный вид всего за несколько минут.

Как быстро отчистить куртку без химчистки: секретный метод, о котором мало кто знает

Капсула для стирки. Сначала разрежьте капсулу и нанесите немного средства на незаметный участок, чтобы проверить, не повредится ли ткань. Затем нанесите жидкость из капсулы на ватный диск и потрите все загрязненные места. Подождите 2 минуты, чтобы средство отработало, и сотрите влажной салфеткой или чистой тряпкой из микрофибры. Все пятна исчезнут из вашей куртки на раз.

Сначала разрежьте капсулу и нанесите немного средства на незаметный участок, чтобы проверить, не повредится ли ткань. Затем нанесите жидкость из капсулы на ватный диск и потрите все загрязненные места. Подождите 2 минуты, чтобы средство отработало, и сотрите влажной салфеткой или чистой тряпкой из микрофибры. Все пятна исчезнут из вашей куртки на раз. Нашатырный спирт и гель для мытья посуды. В ста граммах воды разведите по ложке нашатырного спирта и средства для мытья посуды. Нанесите губкой раствор на загрязненные участки и осторожно протрите, дайте средству высохнуть. На обработанных участках куртки грязь исчезнет, словно ее не было.

В ста граммах воды разведите по ложке нашатырного спирта и средства для мытья посуды. Нанесите губкой раствор на загрязненные участки и осторожно протрите, дайте средству высохнуть. На обработанных участках куртки грязь исчезнет, словно ее не было. Хозяйственное мыло. Натрите мылом те места, которые нуждаются в чистке, оставьте отрабатывать на полчаса. Затем удалите остатки влажной губкой или тканевой салфеткой.

Натрите мылом те места, которые нуждаются в чистке, оставьте отрабатывать на полчаса. Затем удалите остатки влажной губкой или тканевой салфеткой. Пятновыводитель. Нанесите средство на загрязненный участок куртки, следуя инструкциям на упаковке. Оставьте на несколько минут и тщательно смойте пятновыводитель водой.

Нанесите средство на загрязненный участок куртки, следуя инструкциям на упаковке. Оставьте на несколько минут и тщательно смойте пятновыводитель водой. Перекись водорода и лимонный сок. Сначала следует проверить, не повредит ли это средство ткань вашей куртки. Для выведения пятен нужно сделать смесь. Растворите 3 ложки перекиси в стакане теплой воды и нанесите на загрязненные места куртки. Потрите обработанные пятна губкой или зубной щеткой. Затем смочите обработанный участок лимонным соком и оставьте на 30 минут, затем протрите влажной салфеткой.

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