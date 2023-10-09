Как за 5 минут превратить старые кухонные полотенца в новые: маленькие уловки, проверенные годами

Кухонные полотенца – это надежный помощник любой хозяйки. Но их постоянное использование приводит к появлению неприятного запаха и не очень привлекательного вида. Они быстро изнашиваются, покрываются пятнами, которые очень часто не отстирываются. А все потому, что они очень быстро поглощают жир и запах на кухне. Но выход есть: несколько народных методов пригодятся вам, чтобы быстро преодолеть эту неприятность.

Как отстирать кухонные полотенца от жира и неприятного запаха

Средство для мытья посуды. Чтобы отстирать полотенца от стойких пятен жира и другой грязи, вам поможет жидкое моющее средство, поскольку оно хорошо расщепляет жир. Добавьте в тазик с горячей водой немного моющего средства и замочите в нем полотенца, оставьте на несколько часов. После чего полотенца следует постирать и хорошо выполоскать.

Чтобы отстирать полотенца от стойких пятен жира и другой грязи, вам поможет жидкое моющее средство, поскольку оно хорошо расщепляет жир. Добавьте в тазик с горячей водой немного моющего средства и замочите в нем полотенца, оставьте на несколько часов. После чего полотенца следует постирать и хорошо выполоскать. Растительное масло. Для отбеливания кухонных полотенец готовим смесь. Необходимо взять 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Заливаем эту смесь кипятком и замачиваем кухонные полотенца, оставляем на 1 час. Далее нужно постирать белье в стиральной машине.

Для отбеливания кухонных полотенец готовим смесь. Необходимо взять 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Заливаем эту смесь кипятком и замачиваем кухонные полотенца, оставляем на 1 час. Далее нужно постирать белье в стиральной машине. Перекись водорода. Этот раствор хорошо справится со старыми пятнами и подходит для цветного и белого белья. Для отбеливания кухонных полотенец нужно приготовить раствор. Возьмите 2 ст. ложки перекиси и разведите в 5-ти литрах воды, добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта. Замочите в этом растворе полотенца, а через 6 часов достаньте и постирайте в стиральной машине.

Этот раствор хорошо справится со старыми пятнами и подходит для цветного и белого белья. Для отбеливания кухонных полотенец нужно приготовить раствор. Возьмите 2 ст. ложки перекиси и разведите в 5-ти литрах воды, добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта. Замочите в этом растворе полотенца, а через 6 часов достаньте и постирайте в стиральной машине. Хозяйственное мыло. Нужно взять грязное кухонное полотенце и хорошо натереть его хозяйственным мылом, особое внимание уделяя старым пятнам. Затем сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет, закройте и оставьте на 10-12 часов. Затем достаньте полотенца и постирайте в стиральной машине.

Нужно взять грязное кухонное полотенце и хорошо натереть его хозяйственным мылом, особое внимание уделяя старым пятнам. Затем сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет, закройте и оставьте на 10-12 часов. Затем достаньте полотенца и постирайте в стиральной машине. Лимонная кислота. Этот способ хорошо подходит для выведения пятен от жира, масла, красной свеклы. Сначала нужно постирать полотенце хозяйственным мылом. Затем на те пятна, которые не отстирались, насыпьте лимонную кислоту и подождите около 1 часа, пока она впитается. Затем хорошо прополощите выстиранное полотенце в прохладной воде.

Этот способ хорошо подходит для выведения пятен от жира, масла, красной свеклы. Сначала нужно постирать полотенце хозяйственным мылом. Затем на те пятна, которые не отстирались, насыпьте лимонную кислоту и подождите около 1 часа, пока она впитается. Затем хорошо прополощите выстиранное полотенце в прохладной воде. Горчичный порошок. Это еще одно очень действенное средство для стирки кухонных полотенец со старыми пятнами, которое поможет быстро избавиться от жира и грязи. Нужно соединить горчичный порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь следует нанести на проблемные места и оставить на несколько часов. После этого нужно постирать полотенца в стиральной машине или вручную.

Это еще одно очень действенное средство для стирки кухонных полотенец со старыми пятнами, которое поможет быстро избавиться от жира и грязи. Нужно соединить горчичный порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь следует нанести на проблемные места и оставить на несколько часов. После этого нужно постирать полотенца в стиральной машине или вручную. Марганцовка. Избавиться от пятен на кухонных полотенцах поможет обычный раствор марганцовки. Нужно развести ее в воде и в раствор всыпать стакан стирального порошка. Затем эту смесь нужно добавить в тазик с горячей водой. Замочите в этом растворе полотенца, пока не сойдут все пятна, затем выстирайте изделия в стиральной машине.

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