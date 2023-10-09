Как за 5 минут превратить старые кухонные полотенца в новые: маленькие уловки, проверенные годами

Вы легко избавитесь от проблемы: как быстро отстирать кухонные полотенца от устаревших пятен и неприятного запаха.
Кухонные полотенца – это надежный помощник любой хозяйки. Но их постоянное использование приводит к появлению неприятного запаха и не очень привлекательного вида. Они быстро изнашиваются, покрываются пятнами, которые очень часто не отстирываются. А все потому, что они очень быстро поглощают жир и запах на кухне. Но выход есть: несколько народных методов пригодятся вам, чтобы быстро преодолеть эту неприятность.
Как отстирать кухонные полотенца от жира и неприятного запаха
- Средство для мытья посуды. Чтобы отстирать полотенца от стойких пятен жира и другой грязи, вам поможет жидкое моющее средство, поскольку оно хорошо расщепляет жир. Добавьте в тазик с горячей водой немного моющего средства и замочите в нем полотенца, оставьте на несколько часов. После чего полотенца следует постирать и хорошо выполоскать.
- Растительное масло. Для отбеливания кухонных полотенец готовим смесь. Необходимо взять 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Заливаем эту смесь кипятком и замачиваем кухонные полотенца, оставляем на 1 час. Далее нужно постирать белье в стиральной машине.
- Перекись водорода. Этот раствор хорошо справится со старыми пятнами и подходит для цветного и белого белья. Для отбеливания кухонных полотенец нужно приготовить раствор. Возьмите 2 ст. ложки перекиси и разведите в 5-ти литрах воды, добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта. Замочите в этом растворе полотенца, а через 6 часов достаньте и постирайте в стиральной машине.
- Хозяйственное мыло. Нужно взять грязное кухонное полотенце и хорошо натереть его хозяйственным мылом, особое внимание уделяя старым пятнам. Затем сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет, закройте и оставьте на 10-12 часов. Затем достаньте полотенца и постирайте в стиральной машине.
- Лимонная кислота. Этот способ хорошо подходит для выведения пятен от жира, масла, красной свеклы. Сначала нужно постирать полотенце хозяйственным мылом. Затем на те пятна, которые не отстирались, насыпьте лимонную кислоту и подождите около 1 часа, пока она впитается. Затем хорошо прополощите выстиранное полотенце в прохладной воде.
- Горчичный порошок. Это еще одно очень действенное средство для стирки кухонных полотенец со старыми пятнами, которое поможет быстро избавиться от жира и грязи. Нужно соединить горчичный порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь следует нанести на проблемные места и оставить на несколько часов. После этого нужно постирать полотенца в стиральной машине или вручную.
- Марганцовка. Избавиться от пятен на кухонных полотенцах поможет обычный раствор марганцовки. Нужно развести ее в воде и в раствор всыпать стакан стирального порошка. Затем эту смесь нужно добавить в тазик с горячей водой. Замочите в этом растворе полотенца, пока не сойдут все пятна, затем выстирайте изделия в стиральной машине.
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