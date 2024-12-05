Как за 5 минут приготовить вкусный десерт из ряженки: это лакомство понравится всем

Такой десерт не только вкусный, но и полезный, он понравится как взрослым, так и детям, а приготовить его сможет каждый в считанные минуты.

Как приготовить вкусный десерт из ряженки и какао: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

450 мл ряженки;

3 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки какао;

1 ст. ложка желатина;

50 мл воды.

Способ приготовления: пошаговая инструкция.

Замочите желатин в воде, дайте набухнуть в течение 10 минут. Подготовьте ряженку. Перелейте продукт в глубокую емкость для дальнейшего взбивания. Добавьте сахар и какао или фруктовую массу. Если хотите приготовить фруктовый вариант, замените какао на перетертые бананы, клубнику или другие ягоды. Взбейте массу с примесями до образования мелких пузырьков. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Соедините ингредиенты. Вливайте растопленный желатин в ряженку тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы масса была однородной. Разлейте в формочки. Перелейте смесь в небольшие пиалы, стаканчики, баночки или кружки. Охладите. Поставьте десерт в холодильник. Для застывания достаточно 30 минут. Подача. Десерт можно украсить тертым шоколадом, ягодами или оставить как есть. Вкус по текстуре напоминает суфле или мусс, а легкие пузыри делают его особенно воздушным и нежным.

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