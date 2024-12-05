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Как за 5 минут приготовить вкусный десерт из ряженки: это лакомство понравится всем

Как за 5 минут приготовить вкусный десерт из ряженки: это лакомство понравится всем

Как приготовить десерт из ряженки? / Фото: Freepik

Легкий, полезный и очень нежный десерт, напоминающий шоколадное мороженое.

Такой десерт не только вкусный, но и полезный, он понравится как взрослым, так и детям, а приготовить его сможет каждый в считанные минуты.

Как приготовить вкусный десерт из ряженки и какао: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

  • 450 мл ряженки;
  • 3 ст. ложки сахара;
  • 2 ст. ложки какао;
  • 1 ст. ложка желатина;
  • 50 мл воды.

Способ приготовления: пошаговая инструкция.

  1. Замочите желатин в воде, дайте набухнуть в течение 10 минут.
  2. Подготовьте ряженку. Перелейте продукт в глубокую емкость для дальнейшего взбивания.
  3. Добавьте сахар и какао или фруктовую массу. Если хотите приготовить фруктовый вариант, замените какао на перетертые бананы, клубнику или другие ягоды.
  4. Взбейте массу с примесями до образования мелких пузырьков.
  5. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
  6. Соедините ингредиенты. Вливайте растопленный желатин в ряженку тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы масса была однородной.
  7. Разлейте в формочки. Перелейте смесь в небольшие пиалы, стаканчики, баночки или кружки.
  8. Охладите. Поставьте десерт в холодильник. Для застывания достаточно 30 минут.
  9. Подача. Десерт можно украсить тертым шоколадом, ягодами или оставить как есть. Вкус по текстуре напоминает суфле или мусс, а легкие пузыри делают его особенно воздушным и нежным.

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