Как за 5 минут приготовить вкусный десерт из ряженки: это лакомство понравится всем

Легкий, полезный и очень нежный десерт, напоминающий шоколадное мороженое.
Такой десерт не только вкусный, но и полезный, он понравится как взрослым, так и детям, а приготовить его сможет каждый в считанные минуты.
Как приготовить вкусный десерт из ряженки и какао: пошаговая инструкция
Ингредиенты:
- 450 мл ряженки;
- 3 ст. ложки сахара;
- 2 ст. ложки какао;
- 1 ст. ложка желатина;
- 50 мл воды.
Способ приготовления: пошаговая инструкция.
- Замочите желатин в воде, дайте набухнуть в течение 10 минут.
- Подготовьте ряженку. Перелейте продукт в глубокую емкость для дальнейшего взбивания.
- Добавьте сахар и какао или фруктовую массу. Если хотите приготовить фруктовый вариант, замените какао на перетертые бананы, клубнику или другие ягоды.
- Взбейте массу с примесями до образования мелких пузырьков.
- Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
- Соедините ингредиенты. Вливайте растопленный желатин в ряженку тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы масса была однородной.
- Разлейте в формочки. Перелейте смесь в небольшие пиалы, стаканчики, баночки или кружки.
- Охладите. Поставьте десерт в холодильник. Для застывания достаточно 30 минут.
- Подача. Десерт можно украсить тертым шоколадом, ягодами или оставить как есть. Вкус по текстуре напоминает суфле или мусс, а легкие пузыри делают его особенно воздушным и нежным.
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