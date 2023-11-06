Как за 5 минут сделать мелирование волос в домашних условиях: вам понадобится только расческа

Эффектная прическа способна полностью изменить образ. Когда ваши волосы ухожены и имеют насыщенный цвет, который вам подходит, то это придает уверенности в себе. Но на салонные процедуры часто не хватает времени, а сложные техники покраски достаточно дорогие. Впрочем, процедуру мелирования можно сделать дома за пять минут. И это достаточно просто, как показывает в своем блоге стилистка Стелла Чини.

Как сделать мелирование в домашних условиях за 5 минут

Для этой процедуры вам понадобится краска для волос и обычная расческа. Сейчас продается множество специальных расчесок для мелирования, но здесь нужно совсем другое. Необходима широкая щетка для волос с большим количеством зубчиков, расположенных в несколько рядов. Чтобы расческа хорошо двигалась по волосам, лучше выбирать щетку с пластмассовыми зубчиками. Щетка с натуральными ворсинками будет очень путать волосы.

Когда будете выбирать краску, обращайте внимание на основной цвет волос. Если вы обладательницам светлых локонов, не следует выбирать темные цвета. Лучше брать оттенок, который от вашего цвета будет отличаться на несколько тонов. Тогда прическа будет иметь натуральный эффект. Впрочем, если вам вздумается чего-нибудь необычного, можно экспериментировать с яркими оттенками природного цвета.

Как сделать мелирование самостоятельно: пошаговая инструкция

Сначала нужно смешать все компоненты краски в отдельном сосуде. После этого следует нанести краску на зубчики расчески кисточкой для окрашивания или старой зубной щеткой. Далее для удобства распределяем волосы на отдельные пряди. Обрабатывать пряди нужно с затылка до верхушки. На хорошо расчесанные локоны наносим краску расческой. Главное, не следует интенсивно расчесывать волосы, чтобы не покрасить все. После нанесения краски оставляем ее на волосах на определенное инструкцией время. Затем следует тщательно вымыть голову шампунем, желательно дважды. После мытья на локоны наносим маску или кондиционер, выдерживаем 10 минут и ополаскиваем волосы теплой водой.

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