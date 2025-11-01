ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Как за 5 минут сделать зимнюю обувь полностью нескользской: нужны только 2 доступные в любом магазине вещи

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с неувязкой скользской зимней обуви. Чтобы избежать неприятностей на льду и снегу, существует простой трюк, значительно повысит безопасность ходьбы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать так, чтобы зимняя обувь не скользила

Как сделать так, чтобы зимняя обувь не скользила / © unsplash.com

Осень стремительно проходит, и совсем скоро придет время достать зимние ботинки. И вместе с ними нередко возникает знакомая неприятность — подошва скользит. Однако справиться с этой проблемой можно легко и без лишних затрат: существуют проверенные временем методы, доступные каждому.

Плотный войлок — отличный способ улучшить сцепление подошвы с землей. Достаточно приклеить небольшие кусочки этого материала на участки подошвы около пятки и носка. Используйте надежный клей, например “Момент” или ПВА. Такая защита сохраняет эффективность даже в морозную погоду. Однако когда снег начинает таять, войлок на подошве следует обновлять еженедельно.

Наждачная бумага — еще один простой способ сделать зимнюю обувь более безопасной. Достаточно приклеить небольшие полоски к подошве, и они прослужат 2-3 недели. Альтернатива — обрабатывать подошву специальными средствами перед каждым выходом на улицу. Однако этот метод более сложный и рискует повредить подошву.

Следует помнить, что обработка наждачной бумагой или специальными средствами может оставлять следы на полу дома или в офисе. Оба способа не нуждаются в значительных затратах и легко выполняются самостоятельно в домашних условиях. Окончательный выбор зависит только от ваших потребностей, условий использования и того, насколько часто вы планируете носить “обновленную” обувь.

Дата публикации
Количество просмотров
284
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie