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Как за 5 минут сварить кукурузу: три лучших способа для быстрого приготовления
Сочная, сладкая и ароматная — именно такой должна быть идеальная вареная кукуруза. Но немногие знают, что ее можно приготовить всего за 5-10 минут, без ущерба для вкуса или текстуры. Опытные хозяйки с радостью поделились своими секретными способами приготовления сахарной кукурузы.
Как сварить кукурузу за 5-10 минут: кулинарные секреты опытных хозяек
Способ №1: в микроволновке без очистки. Это самый быстрый метод приготовления 2-3 кочанов кукурузы. Что нужно делать? Возьмите кукурузу в шелухе, чистить не надо. Положите в микроволновку на тарелку и готовьте на полной мощности 4–5 минут. Выключите печь и дайте постоять еще минутку. И только после этого снимайте листву. В шелухе кукуруза будто «запекается» в собственном соке, становится мягкой и ароматной, без капли воды.
Способ №2: в кипящей воде с сахаром. Этот метод подходит для молодых початков, которые варятся очень быстро. Сначала вскипятите воду, добавьте столовую ложку сахара, соль сыпать не надо. Положите в кипяток очищенную кукурузу и варите 10 минут на среднем огне. Сахар усилит естественный сладкий вкус кукурузы, поэтому она получится гораздо вкуснее. А чтобы зерна не стали жесткими, соль лучше добавлять после варки.
Способ №3: в молоке со сливочным маслом. Этот способ сделает кукурузу нежной и ароматной. В кастрюле смешайте литр воды и 500 мл молока. Добавьте 2 столовых ложки сливочного масла. Опустите кочаны и варите 10 минут после закипания. Молоко и масло будут проникать в зерна во время варки, поэтому сделают их мягкими, нежными и сладкими.