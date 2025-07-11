Как за 5 минут сварить кукурузу: три лучших способа для быстрого приготовления

Способ №1: в микроволновке без очистки. Это самый быстрый метод приготовления 2-3 кочанов кукурузы. Что нужно делать? Возьмите кукурузу в шелухе, чистить не надо. Положите в микроволновку на тарелку и готовьте на полной мощности 4–5 минут. Выключите печь и дайте постоять еще минутку. И только после этого снимайте листву. В шелухе кукуруза будто «запекается» в собственном соке, становится мягкой и ароматной, без капли воды.

Способ №2: в кипящей воде с сахаром. Этот метод подходит для молодых початков, которые варятся очень быстро. Сначала вскипятите воду, добавьте столовую ложку сахара, соль сыпать не надо. Положите в кипяток очищенную кукурузу и варите 10 минут на среднем огне. Сахар усилит естественный сладкий вкус кукурузы, поэтому она получится гораздо вкуснее. А чтобы зерна не стали жесткими, соль лучше добавлять после варки.