Как надолго замаскировать седину без покраски: понадобится продукт, который есть на вашей кухне

Это средство для волос будет действовать как краска и регенерирующая питательная маска, что укрепит локоны и сделает их шелковистыми.

В зрелом возрасте женщины страдают от появления седых волос. И приходится постоянно краситься, чтобы избавиться от проблемы. А если на химические красители есть аллергия или нужно быстро справиться с сединой, а краски под рукой нет? Тогда пригодятся прекрасные народные методы, которыми постоянно пользовались наши бабушки. Такая маскировка седины будет стоить копейки, а результат будет потрясающим. Рассказываем, как с помощью народных методов быстро избавиться от седины.

Как скрыть седину с помощью отвара из картофельной шелухи

Кожа картофеля содержит в своем составе натуральный краситель и вещества, которые не только замаскируют седину, но и придадут волосам сияние и эластичность. Поэтому отвар из картофельной шелухи работает как питательная маска для волос, и как краска.

Для того, чтобы приготовить такую краску, нужно взять 250 граммов шкурок картофеля, засыпать в кастрюлю, залить туда четыре стакана воды и довести до кипения. Смесь нужно варить около пятнадцати минут. Затем уберите кастрюлю с плиты, дайте жидкости остыть и процедите ее. Полученным раствором нужно хорошо смочить волосы, дать средству отработать в течение пяти минут, затем смыть теплой водой. Такую процедуру можно повторять один раз в неделю – и седина исчезнет на раз.

Как избавиться от седины с помощью кофе

Для приготовления маскирующего средства для седины понадобится 2 столовых ложки молотого кофе, два помидора, 2 столовых ложки оливкового масла. Измельчите в блендере помидоры и процедите пюре через сито, чтобы остался только томатный сок. Затем в сок добавьте оливковое масло, кропотливо перемешайте и засыпьте кофе, все отлично перемешав до однородной массы.

С помощью щетки нанесите пасту на седые пряди и подождите около двадцати минут, пока волосы не впитают весь краситель. Затем смойте краску теплой водой и помойте голову шампунем как обычно.

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