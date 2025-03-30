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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
750
Время на прочтение
2 мин

Как за две минуты отчистить душевую лейку от известкового налета: секрет сантехников

Забитые отверстия душевой лейки больше не проблема: специалисты назвали простой и быстрый метод восстановления напора воды.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро отчистить душевую лейку от известкового налета

Как быстро отчистить душевую лейку от известкового налета / © www.freepik.com/free-photo

Из-за жесткой воды на сантехнике образуется известковый налет, от которого достаточно сложно избавиться. Не все профессиональные чистящие средства могут эффективно справиться с этой неприятностью. Одним из наиболее часто страдающих от этого явления предметов ванной комнаты является душевая лейка, отверстия которой постепенно забиваются минеральными отложениями. Многие, не справившись с проблемой налета, просто покупают новую лейку. Однако не стоит тратить лишние средства, когда проблему можно легко решить. Профессиональные сантехники рекомендуют метод, который не только сэкономит деньги, но и поможет быстро избавиться от известкового налета на лейке и восстановить напор воды.

Как быстро избавиться от известкового налета на душевой лейке: секрет сантехников

  • Сначала нужно понять причину возникновения проблемы. Если водопроводная вода имеет повышенный уровень жесткости, то сантехника будет довольно быстро покрываться известковым налетом. Это обусловлено содержанием в такой воде солей кальция и магния, которые при нагревании формируют жесткие отложения на внутренних поверхностях сантехники. Именно такие минеральные образования постепенно закупоривают мелкие отверстия душевой лейки, что приводит к снижению эффективности ее работы.

  • Следует помнить о том, что нет необходимости покупать новую душевую лейку, если напор воды вдруг снизился. Ведь есть достаточно простой и экономичный метод очистки устройства, позволяющий полностью восстановить его эффективную работу без дополнительных финансовых затрат. Правильное применение этого способа избавляет от необходимости регулярной смены сантехнического оборудования.

  • Чтобы очистить душевую лейку, нужно приобрести специальное химическое средство — сульфаминовую кислоту. Это вещество хорошо растворяет известковые отложения и другие минеральные образования, эффективно очищая сантехнику. Сульфаминовую кислоту можно найти в отделе бытовой химии любого супермаркета. Она стоит гораздо дешевле, чем новая душевая лейка.

  • Для очистки сантехники от известкового налета нужно приготовить раствор. Важно помнить, что при работе с сульфаминовой кислотой необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные перчатки, чтобы избежать раздражения кожи. Следует взять глубокую емкость, налить туда воды и добавить чайную ложку сульфаминовой кислоты. Емкость должна быть такой глубины, чтобы туда можно было полностью погрузить душевую лейку. Рекомендуется использовать пластиковую или стеклянную посуду.

  • Отсоедините душевую лейку от шланга. Это достаточно просто сделать, поскольку большинство современных моделей леек имеют резьбовое соединение. После отсоединения лейку следует полностью погрузить в приготовленный раствор сульфаминовой кислоты. Удерживайте ее в жидкости две минуты и вытаскивайте. Этого времени хватит, чтобы сульфаминовая кислота растворила все минеральные отложения в отверстиях душевой лейки и не повредила само покрытие сантехники.

  • После процедуры душевую лейку необходимо хорошо промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки сульфаминовой кислоты и растворенные отложения из всех отверстий. Результат процедуры обязательно вам понравится — от налета не остается и следа, а напор воды полностью восстановится.

Дата публикации
Количество просмотров
750
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