Как за две недели вырастить грибы дома: простая инструкция для получения быстрого урожая

Как быстро вырастить вешенки дома / © Credits

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Вырастить свежие грибы дома можно даже без огорода, специального помещения и сложного оборудования. Один из самых удобных вариантов для начинающих — вешенка. Она хорошо растет в готовых грибных блоках, которые можно приобрести в специализированных магазинах или грибных хозяйствах. При благоприятных условиях первые грибы появляются примерно через 7–14 дней. Самый простой способ выращивания — использовать готовый блок, уже заселенный грибницей. Ведь не нужно самостоятельно готовить субстрат и ждать, пока мицелий его освоит.

Что пригодится для выращивания грибов

Для первой попытки выберите готовый блок вешенки. Внутри него содержится субстрат — питательная основа, которую уже освоила грибница. Обычно это солома или другой растительный материал.

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Также подготовьте:

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чистую емкость или поддон для установки блока;

пульверизатор с чистой водой;

прозрачный пакет или специальный влагозащитный чехол, если они предусмотрены инструкцией изготовителя;

место с рассеянным светом и возможностью регулярного проветривания.

Не стоит использовать обычную садовую землю: вешенки растут не в ней, а на специально подготовленном органическом субстрате.

Как вырастить вешенки за две недели: пошаговая инструкция

Подготовьте грибной блок. Распакуйте его или сделайте надрезы в пленке в соответствии с инструкцией изготовителя. Именно в этих местах впоследствии появятся грибные гроздья. Не снимайте всю пленку, если это не предусмотрено рекомендациями. Выберите правильное место. Поставьте блок в помещении со стабильной температурой без прямых солнечных лучей. Ведрам нужен рассеянный свет, но подоконник под палящим солнцем не подходит. Ориентируйтесь на температурный режим, указанный для конкретного сорта грибов. Поддерживайте влажность. Грибам нужна влажная среда, поэтому регулярно увлажняйте воздух вокруг блока с помощью пульверизатора. Не заливайте сам субстрат водой и не допускайте, чтобы на нем постоянно стояли лужи. Пересушивание может приостановить развитие молодых грибов. Обеспечьте доступ свежего воздуха. Вешенкам нужен кислород для нормального формирования плодовых тел. Регулярно проветривайте помещение, но не ставьте блок под сильное сквозняк. Если грибам не хватает свежего воздуха, ножки могут чрезмерно удлиняться, а шляпки будут оставаться маленькими. Дождитесь появления первых грибов. Сначала в местах надрезов появятся маленькие светлые зачатки, похожие на крохотные гроздья. При благоприятных условиях они будут быстро увеличиваться. Продолжайте поддерживать влажность и следите, чтобы молодые грибы не пересыхали. Соберите урожай. Вешенки обычно собирают гроздьями, когда шляпки уже хорошо сформировались, но их края еще не начали сильно загибаться вверх. Аккуратно срежьте всю кисть чистым ножом у основания. Не оставляйте перезрелые грибы на блоке.

Можно ли получить повторный урожай

После первого сбора не торопитесь выбрасывать грибной блок. При должном уходе он может дать еще одну или несколько волн урожая. Для этого соблюдайте рекомендации производителя по увлажнению и перерывам между плодоношением.

Важно помнить: двухнедельный срок — ориентир для готового, уже заращенного мицелием блока. Если начинать с подготовки соломы и самостоятельного внесения грибницы, процесс будет длиться дольше. При появлении зеленых, черных или необычных цветных пятен, неприятного запаха или слизи, блок лучше изолировать и не употреблять грибы из него.

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