Как за минуту избавиться от следов косметики на воротнике пуховика без стирки: маленькая хитрость

Пятно исчезнет у вас на глазах за несколько секунд, когда вы так сделаете.

Тональный крем, помада, блеск на воротнике куртки – это ежегодная проблема всех девушек, как только приходится одевать пуховик. И часто такую вещь нельзя стирать, а до химчистки руки иногда не доходят. Что же делать, когда остается след от косметики на куртке или пальто? Рассказываем, как через одну-две минуты вывести следы от косметики на воротнике пуховика.

Как быстро избавиться от следов косметики на куртке

Для такого трюка вам понадобится два ватных диска и мицеллярная вода. Таким образом, пятна удаляются очень быстро и без лишних усилий. А ваша одежда снова будет радовать вас безупречной чистотой.

У вас в доме наверняка найдется средство для снятия макияжа, если вы пользуетесь косметикой. Потому в магазин за действенным средством от пятен вам бежать не придется.

Возьмите ватный диск и хорошо смочите его мицеллярной водой. Затем приложите к пятну от косметики на несколько секунд и протрите загрязненное место. Через минуту вы увидите, как след от макияжа просто растаял на ваших глазах.

Чтобы косметика больше не приставала к вашей куртке, такую процедуру можно делать через день. Но будьте осторожны с мицеллярной водой, чтобы не оставалось разводов на одежде.

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