Как за минуту отчистить духовку: эксперты раскрыли эффективный метод

Чистка духовки — одно из самых сложных домашних дел, и многие семьи откладывают ее на потом. Специализированные средства стоят дорого, а старый жир часто не подвергается даже после нескольких попыток очистить поверхность.

Об этом пишет Express.

Специалисты из The Spruce объяснили, что бюджетная альтернатива фактически есть у каждого дома. Домашний раствор из пищевой соды и воды эффективно отчищает старые загрязнения, особенно, если духовку не очищали длительно.

Однако, по словам экспертов, один дополнительный ингредиент значительно усиливает действие — речь идет об обычном средстве для мытья посуды. Лишь столовая ложка моющего средства в смеси с содой и водой помогает расщеплять накапливающийся годами жир.

Почему этот метод работает

В моющем средстве содержатся сильные обезжиривающие компоненты, разбивающие жировые отложения на поверхности духовки. Благодаря этому раствор легко справляется даже с едкими пятнами и возвращает прибору чистый вид.

Этот метод особенно полезен перед новогодними застольями или после приготовления блюд, оставляющих много жира, например, рождественской курицы. Эксперты отмечают: результат можно получить без дорогостоящих средств и лишних усилий.

