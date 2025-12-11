- Дата публикации
Как за минуту отчистить духовку: эксперты раскрыли эффективный метод
Эксперты рассказали, как моющее средство помогает быстро удалить стойкий жир.
Чистка духовки — одно из самых сложных домашних дел, и многие семьи откладывают ее на потом. Специализированные средства стоят дорого, а старый жир часто не подвергается даже после нескольких попыток очистить поверхность.
Об этом пишет Express.
Специалисты из The Spruce объяснили, что бюджетная альтернатива фактически есть у каждого дома. Домашний раствор из пищевой соды и воды эффективно отчищает старые загрязнения, особенно, если духовку не очищали длительно.
Однако, по словам экспертов, один дополнительный ингредиент значительно усиливает действие — речь идет об обычном средстве для мытья посуды. Лишь столовая ложка моющего средства в смеси с содой и водой помогает расщеплять накапливающийся годами жир.
Почему этот метод работает
В моющем средстве содержатся сильные обезжиривающие компоненты, разбивающие жировые отложения на поверхности духовки. Благодаря этому раствор легко справляется даже с едкими пятнами и возвращает прибору чистый вид.
Этот метод особенно полезен перед новогодними застольями или после приготовления блюд, оставляющих много жира, например, рождественской курицы. Эксперты отмечают: результат можно получить без дорогостоящих средств и лишних усилий.
